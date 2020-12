Prognoze pesimiste pentru apicultorii moldoveni în anul viitor

CHIȘINĂU, 1 dec - Sputnik. Autoritățile locale au grijă în fiecare an să informeze apicultorii că trebuie să declare numărul familiilor de albine pe care le dețin, dar și locul în care se află stupii. Președintele Asociației Apicultorilor din Moldova, Ion Maxim, a declarat pentru Sputnik Moldova că această procedură îi ajută atât pe aleșii locali să cunoască situația, cât și pe apicultori, în special, primăvara când se fac lucrări agricole.

”Apicultorii sunt obligați să informeze primăriile. Este o procedură care, în primul rând, îi ajută pe aleșii locali să știe ce se întâmplă în localitățile pe care le conduc. Totodată, fiecare apicultor vrea să fie protejat, mai ales primăvara, când agricultorii aplică diverse tratamente la culturile agricole, iar unele dintre ele pot dăuna albinelor. În aceste condiții, primarii, care știu situația îi anunță pe apicultori că urmează tratamentele și aceștia fie închid albinele în stupi, fie le schimbă locul. Totodată, și atunci când apicultorii schimbă locul stupilor sunt obligați să informeze administrațiile publice locale. Apicultorii scriu un anunț în care indică inclusiv numărul de telefon, adresa electronică și alte detalii”, a declarat Ion Maxim, președintele Asociației Apicultorilor din Moldova.

În același timp, Ion Maxim spune că, după un an greu pentru apicultori, situația nu se anunță a fi mai bună în 2021. Mai mult, apicultorii s-ar putea pomeni în primăvară cu pierderi mari la numărul familiilor de albine. Asta pentru că puterea stupilor a scăzut, iar apicultorii nu au făcut la timp tratamentele necesare.

”Anul 2020 a fost unul foarte greu pentru apicultori. După o iarnă blândă, am avut o primăvară cu înghețuri, iar la strânsul salcâmului nopțile erau reci și albinele au rămas fără polen. Așa ne-am pomenit fără miere de salcâm. A urmat o secetă dură și perioada de cules tei a fost scurtă. La floarea soarelui, iarăși nu am avut condiții. Doar apicultorii din nordul țării au niște rezultate mai bune, în rest, cei din centrul și sudul țării au strâns puțin sau chiar deloc. O altă provocare din acest an: nu au fost efectuate tratamentele necesare a familiilor de albine între cules, iar din cauza secetei au slăbit puterea stupilor. Anterior, făceam un tratament împotriva parazitului Varroa, numit în popor “păduchele albinelor”, care este cel mai mare pericol, care trebuuie efectuat de câteva ori, iar apicultorii nu înțeleg asta și se pot alege cu pierderi”, a mai spus Ion Maxim, președintele Asociației Apicultorilor din Moldova.

Ion Maxim susține că apicultorii din țară sunt dezamăgiți de faptul că autoritățile statului i-au lăsat doar cu promisiuni într-un an atât de greu.

”Statul a uitat de apicultori. Ne-au promis susținere în acest an, inclusiv câte 10 kilograme de zahăr pentru familiile de albine și ne gândeam că acest gest îi va stimula pe apicultori, inclusiv pe cei care nu sunt înregistrați oficial să o facă, dar se pare că am fost lăsați uitării. Am o frică că ne vom pomeni cu pierderi și dezamăgiri în primăvară, iar mulți apicultori vor renunța la această activitate foarte complicată și care necesită investiții”, a menționat Ion Maxim, președintele Asociației Apicultorilor din Moldova.

Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova sunt înregistrați oficial 8 mii de apicultori, care dețin circa 200 de mii de familii de albine.

