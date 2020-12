Atmosferă feerică în inima Chișinăului: A fost inaugurat pomul de Crăciun

CHIȘINĂU 1 dec - Sputnik. COVID-19 nu a reușit să ne lipsească de principalul pom de Crăciun al țării. Autoritățile locale au ajuns la concluzia că, în pofida pandemiei, oamenii trebuie să se poată bucura de atmosfera feerică a sărbătorilor de iarnă, care sunt atât de așteptate de toată lumea.

Astfel, prima zi de iarnă a început cu inaugurarea pomului de Crăciun din Scuarul Catedralei. Evenimentul a început la ora 17:30.

© Sputnik / Anatolii Kiriak În Scuarul Catedralei a fost inaugurat pomul de Crăciun

Totuși, din cauza restricțiilor, inaugurarea din acest an a fost diferită de evenimentele similare din anii precedenți. Puțini oameni s-au avântat să vadă bradul împodobit din centrul Capitalei. Dacă în ceilalți ani la eveniment se adunau sute de oameni dornici să vadă pomul și să facă fotografii, atunci în acest an tabloul e cu totul altul. Cei prezenți au venit cu familia și au încercat să păstreze distanța socială. Lânga brad nu s-a instalat nici scena tradițională, unde an de an la inaugurare evoluau copii, dar și artiști.

Înainte de aprinderea luminițelor de pe pomul de Crăciun, edilul-șef al Capitalei a venit cu un mesaj de felicitare. De această dată, primarul nu a ieșit în mulțime, ci a înregistrat un video în care le-a urat tuturor multă sănătate și i-a îndemnat pe oameni să fie mult mai responsabili în ceea ce ține respectarea măsurilor de protecție împotriva noului virus.

„Vreau să știți că în fiecare sector al Capitalei avem amenajate diferite instalații, pom de Crăciun, așa ca atmosfera sărbătorilor să fie cât mai aproape de fiecare. A fost un an complicat, a fost un an deosebit, un an în care am trecut prin diferite greutăți împreună și eu sunt sigur că vom reuși să le trecem și în viitor. Vreau să vă urez fiecărui în primul rând, în noul an, multă sănătate, bunăstare, belșug în casele dumneavoastră, bucurie de la cei dragi și haideți împreună să fim responsabili, să avem grijă și de medicii noștri care luptă și sunt la limită”, a menționat primarul Capitalei, Ion Ceban.

După discursul primarului, a început numărătoarea inversă, iar toți oamenii au așteptat cu nerăbdare aprinderea luminițelor de pe brad.

„5,4,3,2,1. Start! Ce vedeți, ce trebuie să vedeți, sărbătorile de iarnă au venit”, a răsunat în Scuarul Catedralei.

Copiii au fost cei mai entuziasmați de inaugurarea pomului de Crăciun. Aceștia au mers să facă fotografii alături de brad. Nici adulții nu au ezitat să imortalizeze momentul.

© Sputnik / Anatolii Kiriak Chișinăul a îmbrăcat straie de sărbătoare

După inaugurare a urmat un mic concert, dar nici acesta nu s-a desfășurat cu prezența fizică a artiștilor. A fost proiectată înregistrarea spectacolului pe ecranele instalate lângă brad. Pe așa-numita „scenă” au evoluat orchestra fraților Advahov, Zinaida Julea, compozitorul Eugen Doga, dar și alți artiști.

În acest an, din cauza pandemiei de COVID-19, nu vom avea parte de tradiționalele târguri de Crăciun. Așa că în scuarul Catedralei au lipsit tarabele cu vin fiert, plăcinte, dar și suvenire.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova