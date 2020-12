„Rezervorul este plin până la refuz”: Barajul din Comrat ar putea ceda

COMRAT, 2 dec - Sputnik, Maxim Topal. În cadrul ședinței Comitetului executiv din Găgăuzia s-a discutat despre fragilitatea barajului și despre modul în care poate fi prevenită cedarea acestuia.

Baraj „avariat”

Primarul orașului Comrat Serghei Anastasov susține că pentru prima dată nivelul apei în lac a crescut în doar 24 de ore cu 1 metru și 70 de centimetri. Barajul se află acum la un pas de avariere.

Blocajele nefuncționale ale rezervorului © Sputnik / Maxim Topal

Malul lacului Comrat © Sputnik / Maxim Topal

Canalul de scurgere al barajului © Sputnik / Maxim Topal

Piloni de linie de înaltă tensiune pe malul lacului Comrat. Apa a ajuns foarte aproape de instalație © Sputnik / Maxim Topal 1 / 4 © Sputnik / Maxim Topal Blocajele nefuncționale ale rezervorului

"În 2017, când a cedat barajul, ni s-a propus să coborâm lacul. Dacă am fi făcut-o atunci, astăzi am fi avut încă 1.000 de case inundate. Timp de doi ani, cu deșeurile provenite de la stadionul în construcție, am întărit barajul și am instalat un canal de descărcare care scade cu 10 centrimetri din nivelul apei într-o zi”, a declarat primarul Serghei Anastasov. În viitorul apropiat vor fi instalate mai multe conducte de urgență. Atunci „vom putea fi siguri că nu vor fi inundații din partea lacului”.

Cutremurul ne va arăta

După cum a explicat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Moldovei, în perioada de iarnă, structurile de protecție de pe lacurile Moldovei „se umezesc, se înmoaie și sunt spălate”.

Deoarece în prezent toate bazinele acvatice din Găgăuzia sunt „umplute până la refuz”, apa a început să submineze structurile de protecție în timpul unui vânt puternic.

Cea mai dificilă situație este la rezervorul Comrat, care „se află la un pas de avariere și reprezintă o amenințare gravă pentru regiunea din avalul râului Ialpug”, a declarat șeful departamentului regional de urgență din Găgăuzia Vitali Kassa.

„Apa a ajuns până la distanța de doar 1 metru până la baza turnului de transmisie a energiei de 110 kilovoliți, prin care tot sudul Moldovei este alimentat cu energie electrică. În cazul unui cutremur puternic, de 5-6 grade, știi ce se poate întâmpla", a spus Vitali Kassa.

Ce facem cu lacul?

Potrivit serviciului de situații excepționale, „barajul, care are peste 60 de ani, și-a atins limita de uzură”.

Astăzi, rezervorul care a fost construit pentru a proteja împotriva inundațiilor și a furniza apă potabilă nu îndeplinește aceste obiective. Și asta pentru că aproximativ 70% din suprafața lacului este puternic înnămolită.

Singura cale corectă de a ieși din această situație, potrivit lui Vitali Kass, este drenajul controlat al bazinului, căutarea resurselor pentru curățarea rezervorului de stratul de nămol de peste un metru și instalarea noilor scurgeri.

„Chiar dacă curățăm de nîmol întreaga câmpie inundabilă a râului Ialpug, de la Dezghingea la Svetloe, într-un an sau doi tot acest nămol va umple din nou râul. Mai devreme sau mai târziu, vom reveni la problema scurgerii rezervorului", a adăugat Kassa.

Volumul de apă care umple în prezent rezervorul Comrat este estimat de experți la 3,5 milioane de metri cubi.

