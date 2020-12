Atenție dacă veți merge după 1 ianuarie în România: Amenzi uriașe

Începutul de an ar putea aduce amenzi mari pentru șoferii români care încalcă legislația rutieră. Pentru a nu se ajunge la acest impas, ar fi nevoie ca la Palatul Victoria să fie instalat un Guvern de sine stătător, nu unul interimar.

BUCUREȘTI, 15 dec – Sputnik, Georgiana Arsene. Din 1 ianuarie 2020, șoferii care încalcă legea în România ar putea fi nevoiți să scoată sume importante din buzunar ca să-și plătească amenzile.

Scenariul acesta este posibil, în condițiile în care Guvernul interimar nu poate da o Ordonanță de Urgență prin care punctul de amendă să fie plafonat, așa cum s-a tot întâmplat în ultimii ani.

Punctul amendă reprezintă, în mod normal, 10% din valoarea salariului minim brut. De mai mulți ani însă este plafonat la valoarea de 145 de lei.

An de an, plafonarea este decisă prin Ordonanță de Urgență. Din păcate, un Guvern interimar, așa cum este cel de acum, nu are puteri depline și nu poate emite niciun fel de ordonanțe.

Până la final, ar trebui numit un Guvern cu puteri depline, care să plafoneze punctul amendă la 145 lei prin OUG, iar actul normativ să fie publicat și să intre în vigoare la 31 decembrie, cel mai târziu, precizează alephnews.ro.

În caz contrar, punctul amendă va crește de la 1 ianuarie la 223 lei sau chiar mai mult dacă salariul minim brut va fi mărit.

În această perioadă, un șofer fără anvelope de iarnă la mașină plătește acum o amendă cuprinsă între 9 și 20 puncte amendă. De la 1 ianuarie, noile amenzi ar fi cuprinse între 2.007 și 4.430 lei.

Nici șoferii care preferă alcoolul nu vor fi iertați.

Pentru clasa I de sancțiuni, amenda pe care o vor avea de plătit șoferii ar fi cuprinsă între 446 și 669 de lei. Acum, valoarea acesteia este de 290 sau 435 de lei.

Pentru clasa a II-a de sancțiuni - 4 sau 5 puncte-amendă, șoferii vor avea de plătit amendă de 892 sau 1115 lei. În prezent, valoarea maximă este de 725 de lei.

Pentru clasa a III-a de sancțiuni - de la 6 la 8 puncte-amendă, șoferii vor avea de plătit amenzi între 1338 și 1784 lei, față de momentul prezent, când cea mai mare amendă ajunge la 1160 de lei.

Pentru clasa IV-a de sancțiuni - de la 9 la 20 puncte-amendă, șoferii vor avea de plătit amenzi între 2007 și 4460 lei. Cea mai mare amendă acum ajunge la 2900 de lei.

Clasa a V-a de sancțiuni - de la 21 la 100 puncte-amendă se aplică doar firmelor. Aici vor exista amenzi cuprinse între 4683 și 22300. Acum, amenzile sunt între 3045 și 14500 lei.

