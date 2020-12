Revelion și Crăciun sub semnul COVID: Ce mese pregătesc moldovenii 

CHIȘINĂU, 21 dec – Sputnik. După primul Paști pandemic, din aprilie, iată că încheiem anul și cu sărbătorile de iarnă sub semnul COVID-19.

Este pentru întâia oară când chișinuăienii nu se vor distra de Revelion, alături de prieteni și necunoscuți, în Piața Marii Adunări Naționale – evenimentele de amploare sunt interzise.

Modul de viață al oamenilor, starea lor de spirit și interacțiunea cu alte persoane s-au schimbat mult, comparativ cu situația de acum un an.

Oricum, moldovenii încearcă și de această dată să creeze atmosfera și să trăiască emoția specifice sărbătorilor de iarnă, chiar dacă într-un format adaptat la restricțiile anti-pandemice.

Avem o situație inedită în Republica Moldova: în bună parte, oamenii pregătesc trei mese de sărbătoare.

Mesele festive sunt întinse pe 25 decembrie, când creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Domnului Iisus Hristos (Crăciunul) pe stil nou, la fel ca în România și în majoritatea țărilor lumii, pe 7 ianuarie, când oficial este Crăciunul pe stil vechi în calendarul Bisericii Ortodoxe din Moldova și, bineînțeles, la mijloc se află masa festivă de la cumpăna dintre ani – cea din seara de 31 decembrie 2020.

Anul acesta, oamenii nu prea se vor întâlni cu prietenii, rudele și cumetrii. Persoanele cu care am stat de vorbă înainte de scrierea acestui articol pentru Sputnik au spus că vor sărbători în familie, cu soții și copiii.

La Crăciunul pe vechi și la „Anul Nou pe vechi”, de Sfântul Vasile, unii dintre ei au spus că-și vor vizita părinții din sate, care sunt dornici să-și revadă copiii și nepoții în perioada colindelor și urăturilor.

Ce bucate vor fi neapărat pe mesele moldovenilor

Ne-am interesat în mod special și am aflat ce nu va lipsi de pe mesele interlocutorilor noștri: mandarinele și portocalele, brânzeturile – conform preferințelor, șnițelele populare la moldoveni - „carnea bătută” și prăjită după ce este dată prin făină și ou bătut, pârjoalele – fiecare familie își are rețeta ei, salatele din verdețuri, legume crude, dar și salatele „Șuba”, „Vinegret” și „Cezar” – n-ai încotro, au admiratori.

Pentru masa de a doua zi de sărbători, gospodinele vor face zeamă sau borș.

În meniu au mai fost incluse torturile, bomboanele, prăjiturile și biscuiții – cumpărate sau preparate în casă.

De Revelion, în mod obligatoriu, când orologiul de la TV va bate ora 24:00, toți vor deschide câte o sticlă de vin spumos (șampanie).

Unii vor cumpăra și colăcei și dulciuri pentru colindători și urători. Mai știi... Dar dacă apar la ușă?

Cât va costa masa de sărbătoare

Interlocutoarele Sputnik au spus că pentru fiecare masă de sărbătoare vor cheltui aproximativ 1000 de lei. Nu este o sumă mai mare decât cea de acum un an. Prețurile la produsele alimentare au rămas cam la același nivel.

„Nu este exclus că vom cheltui și mai puțin de o mie de lei. De exemplu, la masa de Revelion vom fi eu, soțul și doi copii, de 11 și 14 ani. Voi pregăti mâncărurile care ne plac nouă în primul rând, care-i bucură pe soț și copii. Nici nu voi avea pe cine să impresionez – nu invităm pe nimeni nici în seara de 31 decembrie, nici a doua zi, cum făceam în anii trecuți. Crăciunul în general este o sărbătoare de familie. Vom merge la o biserică, toți sau măcar unii, apoi ne vom așeza la masa de sărbătoare. Vom asculta colindele de la televizor. Și chiar ne dorim o atmosferă de familie, relaxată la acest sfârșit de an, să adunăm emoții pozitive pentru anul care vine și care, probabil, nu va fi foarte ușor nici el”, ne-a povestit Ludmila, care activează într-o instituție de stat.

Ana, care este angajata unei asociații nonguvernamentale, a estimat că trei mii de lei îi vor fi de ajuns pentru mesele festive în familie.

„Cred că două-trei mii de lei aș fi dispusă să dau pentru toate mesele de sărbătoare. Sărbătorim Crăciunul pe nou acasă, cel pe vechi, împreună cu soțul și fiica, îl marcăm alături de părinții noștri, de bunici”, a povestit Ana.

Ina, angajată într-o instituție publică municipală din Chișinău, va fi de sărbători împreună cu soțul și fiica, dar și cu câinele lor, Rex, din rasa ciobănesc german, căruia, de asemenea, îi vor pregăti niște surprize culinare - să se bucure odată cu ei.

„Pentru mesele de sărbători vom cheltui în jur de 1000 de lei. Sărbatoarea pe care punem accentul mai mult este Crăciunul”, ne-a spus Ina.

Iolanta, care este cercetător științific, a fost pusă în dificultate atunci când i-am cerut să estimeze bugetul pe care familia ei, de patru persoane, îl va aloca sărbătorilor.

„De mai multe zile am început să cumpăr produse alimentare pentru sărbători. Și carne, și pește am pus la congelator. Am cumpărat borcane cu mazăre verde, porumb dulce, măsline – tot ce consumăm de obicei. Îmi este greu să estimez cât am cheltuit până acum și cât ne va costa o masă, pentru că vom pregăti bucatele pe care le vom dori cel mai mult în ajun. Atunci vom cumpăra și verdețuri proaspete, legume. Dar cred că o mie de lei ne-ar ajunge”, a estimat interlocutoarea.

Meniu de Revelion pentru persoanele foarte ocupate

Multe persoane vor lucra și pe 31 decembrie, astfel încât nu prea vor avea timp să gătească bucate sofisticate.

O colegă din presă ne-a povestit că, de Crăciun, va face tot posibilul să aibă pe masă bucate gătite tradiționale, cum ar fi friptura, răciturile, sarmalele. Pentru că aceste mâncăruri îi aduc aminte de mesele din familia părinților ei. În seara de Revelion însă va sta până foarte târziu la lucru, iar pentru asemenea situații repetă de la an la an „un meniu-salvator”.

„Bruschetele (pâinea prăjită) ornate cu roşii, ciuperci şi usturoi se prepară repede și nu prea le refuză nimeni. Tot rapid putem prepara paste sau tăiţei de casă, dacă-i avem, cu sos de ciuperci. Uneori am mâncat și mămăligă de Revelion, cu sos din carne, colțunași cu carne sau brânză cumpărați din supermarket, pentru care preparam un sos”, a spus interlocutoarea.

În opinia ei, salatele simple din sfeclă roşie, morcovi, condimentate cu maioneză, usturoi sau ulei şi suc de lămâie sunt binevenite oricând, iar la desert putem prepara, de exemplu, o plăcintă cu mere – simplă, dar delicioasă.

Potrivit datelor statistice oficiale, prețurile la produsele alimentare practic n-au crescut la acest sfârșit de an, comparativ cu situația de la finalul anului trecut. Scumpiri s-au înregistrat însă comparativ cu lunile de toamnă, în cazul fructelor, legumelor și ouălor.

