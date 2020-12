Cine este moldoveanca care s-a vaccinat cu Sputnik V - detalii

CHIȘINĂU 23 dec - Sputnik. Nina Pulbere de 20 de ani este plecată în Federația Rusă. Ultima dată a fost acasă, în Republica Moldova, acum mai bine de un an, până la începerea pandemiei. Își planifica o vacanță acasă, alături de cei dragi, la sărbătorile pascale, dar iată că COVID-19 a dat planurile peste cap. A decis să aștepte să treacă valul pandemiei, iar apoi să vină în vizită la rude.

„Nu m-am speriat și nu am vrut să vin acasă. Fiica mea e în Moldova și mi-a zis să nu vin acasă. Eu m-am gândit că pentru ce să vin acasă? Eu și în Moldova aș putea să mă îmbolnăvesc. Dar dacă veneam toți acasă, în Moldova, atunci ce se întâmpla? Și așa e grea situația în Moldova, dacă veneam toți, puneam țara la pământ. De lucru am avut, nu am stat fără treabă”, a precizat femeia.

„Atunci mi s-a spus că e mai bine să ne vaccinăm acum, pentru că atunci când vaccinul e în faza de testare, virusologii monitorizează fiecare etapă, dar când o să meargă vaccinul în masă, atunci deja nu se va monitoriza cu atâta strictețe. (…) Atunci șeful a zis că trebuie să mergem toți ți să ne vaccinăm. Pe 28 septembrie mi s-a administrat prima doză, iar pe 14 octombrie am primit cea de-a doua. Să nu fi fost șeful vaccinat, poate era să am unele suspiciuni sau temeri”, a mărturisit Nina Pulbere.

Femeia locuiește și lucrează la Moscova. Ea îngrijește de un copil bolnav genetic, iar pentru părinții lui sănătatea acestuia este pe primul loc. De aceea, la angajare femeii i s-a spus ca anual să se vaccineze împotriva gripei pentru a se proteja pe ea și pe copil. Nina Pulbere a declarat pentru Sputnik Moldova că șeful ei a fost voluntar în cea de-a doua fază de testare a vaccinului Sputnik V, iar după ce totul a decurs cu bine, bărbatul a decis să-i vaccineze pe toți membrii familiei, dar și pe Nina.

Nina Pulbere spune că înainte de a i se efectua vaccinul, ea a trecut un control medical pentru ca doctorii să se asigure că totul este în regulă. Totuși, femeia spune că înainte de a fi vaccinată, ea a răcit, dar nu a dat însemnătate acestui lucru și nu le-a spus medicilor despre asta. Fapt ce a stârnit o reacție adversă după administrarea vaccinului.

„Miercuri ne-am vaccinat și eu vineri am dat reacție. Nu mă puteam ridica din pat. Febra era de peste 39 de grade și mă durea totul. Mi se părea că mi se dilată oasele. Eu eram puțin afectată de răceală. Joi am avut febra 37, iar vineri dimineața deja era 39,2. Șeful a sunat la virusologi. Au venit medicii și mi-au luat analiza sângelui. Eu dacă aveam răceală în corp, organismul nu se putea lupta cu răceala și cu vaccinul. Au venit cu laboratorul mobil, că în caz de ceva să mi se administreze antidotul”, a povestit femeia.

Virusologii responsabili de vaccin au efectuat mai multe testări pentru a stabili cauza izbucnirii reacției adverse la preparat.

„Atunci ei au făcut și o glumă că eram singura străină care am participat la testare și tot eu am dat reacție la acest vaccin. Când s-a depistat totuși că sunt răcită, nu mi s-a administrat antidotul. Nu mi s-au dat nici medicamente, am stat așa câteva ore și tot în acea zi mi-a trecut totul. Reacția a durat în jur de 14 ore”, a mai adăugat Nina Pulbere.

Potrivit femeii, fiola cu vaccin este destinată pentru cinci doze, astfel dintr-o fiolă sunt vaccinate cinci persoane. Vaccinul se administrează în două etape la un interval de două săptămâni. Nina Pulbere a mai spus că după administrarea fiecărei doze, voluntarii erau sunați o dată la două ore pentru a i se verifica starea de bine și dacă sunt depistate unele schimbări în organism.

„Ni s-a spus ca primele zile după vaccinare să nu intrăm în contact cu alte persoane, să purtăm măști. (…) Atunci ni s-a spus că nu-i garantat că noi nu ne vom îmbolnăvi. Există probabilitate să ne îmbolnăvim de acest coronavirus, dar deja omul o să-l poată suporta mai ușor, fără a da complicații la această boală”, a precizat femeia.

Nina Pulbere a mai declarat pentru Sputnik Moldova că odată ce a început vaccinarea moscoviților, foarte mulți doresc să se vaccineze împotriva noului coronavirus

„Vaccinul acum se face numai la cetățenii ruși. Rândurile sunt foarte mari, lumea vine și solicită. Cererea e foarte mare. Aici foarte mult au așteptat vaccinul. Nu am plătit nimic, vaccinul este absolut gratuit. Eu sunt cetățeancă a Moldovei și nu aș fi avut dreptul să mi se facă acest vaccin, dar cu ajutorul șefilor am beneficiat și eu de el la etapa a treia de testare. Acum se vaccinează medicii, profesorii, asistenții sociali, la grupurile de risc”, a menționat Nina Pulbere.

A fost nevoită să lupte cu prejudecățile oamenilor, chiar și a rudelor, atunci când au aflat că femeia a acceptat să se vaccineze. Chiar și așa, femeia susține că orice vaccin este binevenit, mai ales atunci când e vorba despre sănătatea și siguranța oamenilor. Totodată, Nina Pulbere a spus că în Moscova oamenii se străduie să respecte regulile și poartă măști.

„În metrou fără măști și fără mănuși nu ai cum să intri, pentru că pun amenzi foarte mari. Amenda e de cinci mii de ruble, e o amendă mare pentru moldoveni. Aici toată lumea încearcă să respecte, pentru că toți se tem de această boală. În metrou e foarte riguros controlul. În orele de vârf nici vorbă de distanță socială, autobuzele sunt pline și metrourile arhipline, dar toți oamenii poartă măști”, a mai mărturisit femeia.

La o lună după administrarea vaccinului Sputnik V, femeia a fost testată la anticorpi. Analizele de laborator au arătat că în organism sunt anticorpi la noul virus în proporție de 88 la sută.

