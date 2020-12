Cum să nu ajungi la spital de Revelion: Unii sunt precauți

Ce produse farmaceutice sunt solicitate frecvent în preajma Revelionului? Am aflat răspunsul la această întrebare din discuțiile cu angajați ai farmaciilor din Chișinău.

CHIȘINĂU, 30 dec – Sputnik. Cumpătarea în alimentație și în emoții ar trebui să fie mai mult ca niciodată la ordinea zilei pe finalul acestui an pe care l-am trăit sub semnul pandemiei COVID-19. Pentru a nu îngreuna în noaptea de Revelion, prin solicitări de ajutor, povara și așa grea ce-i revine sistemului medical și Serviciului 112.

Medicii sunt suprasolicitați în această perioadă, spitalele au mulți pacienți, toate paturile din secţiile de terapie intensivă ale spitalelor din Chișinău sunt ocupate, potrivit autorităților municipale.

Prin urmare, ar fi bine ca oamenii care sunt sănătoși să rămână așa, iar cei cu probleme de sănătate să se refacă mai repede.

Problemele digestive sunt frecvente de sărbători

În general, oamenii cu afecțiuni cronice au grijă să-și procure din timp în preajma sărbătorilor medicamentele de care pot avea nevoie, au povestit corespondentului Sputnik angajați ai farmaciilor din Chișinău.

Mesele de Revelion sunt mai copioase decât meniurile zilnice și este greu într-o atmosferă de sărbătoare să reziști tentațiilor culinare, așa că oamenii își fac rezerve de preparate ce îmbunătățesc tranzitul digestiv și previn afecțiuni precum gastritele.

Chișinăuienii nu rezolvă asemenea probleme neapărat cu preparate medicamentoase, pentru care e nevoie de prescipție medicală - mulți preferă ceaiurile din plante, suplimentele nutriționale pe bază de plante, capsule cu bacterii active ce asigură buna activitate a tractuluii gastro-intestinal.

Oamenii mai cer la farmacii cărbune activizat, cărbune alb și alte preparate cu efect similar – pentru situațiile în care se pot alege cu disconfort gastro-intestinal sau ușoare intoxicații după consumul anumitor produse sau combinarea nereușită a lor. Unii vizitatori solicită apă minerală de un anumit tip, pe care s-au obișnuit s-o consume în timpul meselor de sărbătoare pentru evitarea deranjamentelor stomacale.

„În această perioadă se pot acutiza și pancreatitele, iar cei care suferă de o asemenea afecțiune vin de obicei cu rețetă de la medic”, ne-a spus diriginta unei unități ce face parte din rețeaua de farmacii considerată lider de piață.

Medicamente contra tensiunii arteriale, calmante și somnifere

Psihologii, inclusiv cei care au vorbit în studioul Sputnik Moldova, au semnalat că pandemia a sporit anxietatea, stările depresive, atacurile de panică.

Specialiștii în domeniu susțin că perioada sărbătorilor, care în mod normal ar trebui să fie însoțită de mai multă voie bună, poate conduce la acutizarea stărilor menționate, mai ales pe timpul acestei pandemii globale, când multe persoane nu au posibilitatea să fie împreună cu cei dragi și le este accentuată senzația de singurătate și abandon.

În farmacii, doar preparatele cu efect calmant slab, precum „Valeriana” și ceaiurile din plante cu efect liniștitor sau care îmbunătățesc somnul, sunt eliberate fără rețetă de la medic. Prin urmare, preparatele medicamentoase din categoria calmantelor și somniferelor sunt cumpărate și administrate sub supraveghere medicală indiuviduală.

În această perioadă, la fel ca pe durata întregului an, sunt solicitate frecvent, tot cu prescipție medicală, medicamentele ce ajută la ținerea sub control a tensiunii arteriale. Suplimentele cu magneziu, care contribuie la ținerea sub control a tensiunii arteriale, sunt eliberate și fără rețetă.

Vitamine, antivirale, preparate utilizate în cazul COVID

Vitaminele, îndeosebi C, sunt foarte solicitate acum, dar și complexele cu multivitamine atât pentru copii, cât și pentru maturi. Oamenii și le administrează pentru sporirea imunității, creșterea capacității de rezistență a organismului, inclusiv la stresul cotidian.

„Comparativ cu perioada din primăvară, când nimeni nu știa prea bine ce e cu COVID-ul acesta, acum este solicitată și Vitamina E, și Vitamina D3 – le recomandă medicii în cadrul tratamentului la domiciliu”, a menționat o farmacistă.

Potrivit ei, în cadrul tratamentului anti-COVID, medicii din Chișinău prescriu preparate pe bază de Ibuprofen, dar „nu în toate cazurile”.

Oamenii cu simptome de răceală mai cer antivirale – farmaciile din Chișinău oferă în special două asemenea preparate a căror denumire a răsunat des în presă, de producție rusească și belarusă.

Dezinfectanți și măști de protecție

Oferta de dezinfectanți și măști de protecție din farmacii este mult mai generoasă și mai diversă decât în primăvară. Unii producători s-au reorientat rapid către acest segment, au apărut și firme noi.

Acum oamenii nu prea cumpără în farmacii măști medicinale clasice, dar solicită măștile de protecție din stofă de bumbac sau în amestec cu fribre sintetice. O asemenea mască de protecție, care poate fi spălată și utilizată o vreme mai îndelungată, se vinde cu 10 lei, în timp ce masca medicinală are prețul de până la 8 lei.

Producătorii au livrat pe piață, inclusiv în rețeaua de farmacii, măști de protecție de diverse modele, culori, dimensiuni. Măștile de culoare neagră par a fi cele mai solicitate, atât de bărbați, cât și de femei, potrivit angajaților farmaciilor, dar femeile cer și de alte culori, precum albastru, roz, verde, bej, alb.

Și formatul dezinfectanților a fost adaptat la provocările pandemiei. În farmacii se vând acum flacoane-spray cu o capacitate de 50 de mililitri, la prețul de 21-33 de lei, inclusiv de la producători moldoveni. Flaconul atât de mic este comod de purtat în buzunar sau în poșetă.

Pentru a economisi bani, chiar farmaciștii le recomandă vizitatorilor să cumpere ulterior o butelie de un litru de dezinfectant, la prețul de 60 -70 de lei, din care să reîncarce flaconul mic.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova