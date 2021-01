Misterios: Care ar fi cauza formării craterului la Poșta Veche

CHIȘINĂU, 5 ian - Sputnik. Una dintre versiunile apariției gropii de la Poșta Veche ar fi solul suprasaturat cu apă și spălat de apele pluviale din zonă. A doua versiune ar fi: pe acolo ar trece un râu subteran care a spălat solul. Cel puțin asta au presupus pentru Sputnik Moldova unii experți în domeniul apelor subterane.

Potrivit lor, este vorba de un râuleț care curge pe sub șoseaua Ceucari, inclusiv pe sub artera Calea Orheiului. Apele subterane sunt în gestiunea Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale. Am încercat să aflăm de la specialiștii Agenției cauza exactă care a dus la surparea pământului dar, deocamdată, fără rezultat. Specialistul responsabil este în vacanță. Mai mult, Agenția percepe taxe pentru orice tip de informație.

Miercuri, 6 ianuarie, specialiștii din cadru Întreprinderii Municipale ”Exdrupo” vor inspecta craterul format în urma surpării pământului din cartierul Poșta Veche.

S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău © Sputnik / Mihai Caraus

S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău © Sputnik / Mihai Caraus

S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău © Sputnik / Mihai Caraus

S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău © Sputnik / Mihai Caraus

S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău © Sputnik / Mihai Caraus

S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău © Sputnik / Mihai Caraus

S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău © Sputnik / Mihai Caraus

S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău © Sputnik / Mihai Caraus

S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău © Sputnik / Mihai Caraus

S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 10 © Sputnik / Mihai Caraus S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău

Potrivit șefului Direcției Canalizare Pluvială din cadrul întreprinderii, în prezent nu este clar ce a provocat prăbușirea pământului și că pentru a afla motivul este nevoie de a efectua o inventariere a stării tehnice a conductei din acea zonă.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova