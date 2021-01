A găsit un teanc de bani pe stradă în Chișinău: Ce a urmat

CHIȘINĂU, 7 ian – Sputnik. Un tânăr din Chișinău a găsit pe o stradă a capitalei din sectorul Ciocana „o sumă mare de bani”, chiar în Ajunul Crăciunului, pe 6 ianuarie, la amiază.

Suma găsită n-a fost divulgată intenționat, pentru ca aceasta să fie pretinsă de adevăratul proprietar.

Bărbatul a povestit că a telefonat imediat la Poliție, apoi a predat banii la sectorul de poliţie din sectorul Ciocana, potrivit publika.md. „A făcut o faptă bună în ajun de Crăciun. Este povestea unui bărbat din Capitală care vrea să rămână în anonimat. El a găsit o sumă mare de bani pe o stradă din oraș şi a sunat repede la poliţie”, a relatat postul de televiziune.

În ziua de 7 ianuarie nimeni încă nu revendicase banii, potrivit Poliției. Bancnotele își așteaptă proprietarul la sectorul poliţie de pe strada Voluntarilor 3/1.

Bărbatul care a găsit banii pe stradă și care vrea să-și păstreze anonimatul a povestit că inițial crezuse că bancnotele sunt false sau că a dat peste „o păpușă”.

„Eram prin preajmă şi am parcat cu maşina în locul respectiv. Am deschis uşa şi am văzut o sumă de bani. Mă gândeam că-s falşi sau că e o păpuşă, cum se mai spune în popor la aceste chestii. Când m-am uitat atent, am realizat că e o sumă mare de bani. Probabil că cineva a coborât din maşină şi i-au căzut din buzunar”, a povestit bărbatul.

Persoana care va revendica banii la Poliție va trebui să spună exact ce sumă a pierdut și să ofere detalii cât mai exacte despre bancnote.

Există oameni onești. În Chișinău s-a mai întâmplat ca oamenii să predea Poliției sume importante de bani găsite pe stradă.

De exemplu, în noiembrie 2019 un bărbat care a găsit pe strada Gheorghe Asachi „o sumă impunătoare de bani” a mers la Poliție și a predat-o.

