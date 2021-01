Video - Mărturisirile unuia dintre jurnaliștii reținuți din Letonia: „Au confiscat totul”

CHIȘINĂU, 14 ian - Sputnik. Cel de-al doilea episod al proiectului RT „Nu-i lăsăm pe ai noștri” este un interviu cu fostul redactor al Baltnews Andrei Yakovlev, care este cercetat, deopotrivă cu alți șase jurnaliști din Letonia care colaborează cu acest portal și cu agenția de presă Sputnik.

„Eu am avut o companie care a instituit aici un mijloc de informare în masă - Baltnews.lv. Este o sursă letonă, activa aici legal, dar când am transmis oficial, prin intermediul registrului de stat al Letoniei, compania către MIA „Rossya Segodnya”, unde eu am foarte mulți cunoscuți și foști colegi, eu le-am oferit posibilitate jurnaliștilor letoni care lucrează pentru media rusești să obțină statut de jurnalist aici în Letonia. Adică statut de mass-media leton. Acest lucru nu a plăcut. Din această cauză a apărut această situație”, susține Andrei Yakovlev.

Așa s-a pomenit într-o zi la ușă cu serviciile speciale letone.

„Au sunat la ușă și am coborît pe scări. Am mers să deschid. Am crezut că e poliția municipală în vestă reflectorizantă, dar când am deschis ușa aici a intrat o întreagă grupă de tovarăși în mască”, povestește Yakovlev.

Soția fostului redactor al Baltnews este șocată de cele întâmplate.

„Nu intenționam să fac isterică. Doar am rugat să fie evacuată mama mea, care are 95 de ani. Le-am spus că a suferit o operație cu două luni în urmă și aș dori să anunț despre cele întâmplate Ambasada Federației Ruse, pentru că mama mea are aici reședință, dar ea este cetățeană a Rusiei. Mi-au refuzat”, a declarat Irina Yakovleva.

Andrei Yakovlev mărturisește că oamenii legii au confiscat în primul rând dispozitivele purtătoare de informații.

„După ce au făcut percheziții la parter, au urcat la etaj, în primul rând au mers în cabinet. Aici au verificat totul și au confiscat tot ce au putut. Au privit cu atenție albumele foto cu călătoriile din diferite țări. Au confiscat totul, chiar și ceea ce nu trebuia confiscat. Singurul lucru pe care mi l-au întors recend este modemul, care nu conține niciun fel de informație”.

El consideră că acțiunile serviciilor speciale letone limitează libertatea mijloacelor de informare în masă.

„Imaginați-vă o situație în care unul dintre conducătorii unei corporații occidentale, de exemplu BBC, s-ar exprima în context negativ despre Rusia. Și Rusia îl va include în lista de sancționați. Apoi imaginați-vă că toți cei care colaborează cu BBC, care oferă în chirie spații pentru oficiile BBC sunt urmăriți penal. Așa un fel de logică rezultă”, afirmă fostul redactor al Baltnews.

Fostul redactor al portalului Baltnews susține că scopul dosarelor penale intentate pe numele jurnaliștilor letoni este de a reduce la tăcere presa prorusă.

„Sunt niște acțiuni metodice de reducere a oricărei influențe ruse. Se știe că influența rusă se manifestă oarecum prin mass-media. Și încercarea de a curăța spațiul informațional și a înlătura un punct de vedere alternativ - asta se întâmplă deja de cel puțin un sfert de secol. (...) Țările Baltice sunt desemnate să se ocupe de asta - să creeze un cordon sanitar în jurul Rusiei, care este numit un adversar geopolitic. De către Occidentul colectiv sunt susținuți toți cei care susțin această politică rusofobă”, declară Yakovlev.

Amintim că mai jurnaliști ai portalului Baltnews și agenției Sputnik au fost reținuți de forțele de securitate letone la 3 decembrie 2020 pentru colaborare cu MIA „Rossiya Segodnya”. Ei sunt acuzați de încălcarea regimului sancțiunilor impuse de UE.

Proiectul „Nu-i lăsăm pe ai noștri” este condus de Maria Butina, membru al Camerei Obștești a Federației Ruse pentru securitate și interacțiune cu Comisia de monitorizare publică, eliberată anterior dintr-o închisoare americană.

În cadrul proiectului se desfășoară o campanie de informare la scară largă în sprijinul jurnaliștilor de limbă rusă care au fost reținuți de Serviciul de Securitate de Stat din Letonia pentru cooperarea cu mass-media rusă.

