Moldova a solicitat livrarea vaccinului Pfizer pentru a imuniza populația: Răspuns oficial

CHIȘINĂU, 19 ian - Sputnik. Ministerul Sănătății informează pe pagina sa web că a expediat pe 15 ianuarie o solicitare către platforma COVAX (creată de Organizația Mondială a Sănătății și Comisia Europeană pentru a oferi acces la instrumente de combatere a COVID-19), în care a cerut să-i fie livrate Republicii Moldova dozele necesare de vaccin Pfizer/BioNTech pentru a imuniza jumătate din populație.

„Republica Moldova a solicitat acoperirea a 50% din populație cu doze de vaccin anti-COVID-19 prin intermediul COVAX, dintre care 20% oferite gratuit și 30% prin intermediul mecanismului de cost-sharing cu prețuri preferențiale”, menționează Ministerul Sănătății.

Trebuie precizat că acest vaccin trebuie păstrat la o temperatură de -70 de grade Celsius. În context, autoritățile precizează că Moldova poate în prezent stoca o cantitate limitată de vaccinuri, dar capacitățile vor fi extinse în următoarele săptămâni.

„Republica Moldova are capacitate de stocare a vaccinului la –70 de grade Celsius în mărime de 140 mii doze de vaccin în cadrul ANSP, cu posibilitatea de extindere de la sfârșitul lunii ianuarie 2021, cu spațiu adițional minim pentru încă 400 mii doze de vaccin la temperatura de -70 de grade Celsius. (...) Totodată, în cadrul Mecanismului de răspuns la COVID-19 finanțat de Fondul Global a fost solicitată achiziționarea a 4 congelatoare: 2 cu regim de temperatură -20 C și 2 unități cu regim -70 C, care urmează să intre în țară până pe 31 ianuarie”, precizează Ministerul.

COVAX a informat că este disponibil să acorde unui număr limitat de țări vaccinul produs de Pfizer/BioNTech în proporție de 0,25% din populație pentru fiecare țară în luna februarie 2021.

Precizările au fost făcute de minister după ce fostul ministru al Sănătății și actualul consilier al președintelui pe probleme de sănătate, Ala Nemerenco, a declarat că Ministerul Sănătății a refuzat să procure vaccinul Pfizer.

Instituția menționează că a remis anterior o scrisoare de intenție în adresa Organizației Mondiale a Sănătății pentru a participa la programul WHO COVAX Facility Program, iar pe 30 iulie a fost aprobată eligibilitatea Republicii Moldova de acces la vaccinurile împotriva infecției COVID-19.

