Video: Mărturiile șocante ale unei femei - cum fura din apartamentele pe care le închiria

CHIȘINĂU, 2 feb - Sputnik. O femeie de 32 de ani a depus o plângere la poliție precum că i-au fost furate mai multe bunuri din apartamentul pe care l-a dat în chirie.

S-a întâmplat în data de 26 ianuarie, pe strada Nicolae Testemițanu. La scurt timp, oamenii legii au stabilit identitatea făptașei. Aceasta s-a dovedit a fi o tânără de 29 ani din Chișinău.

Suspecta lea povestit polițiștilor că a închiriat apartamentul pentru 24 de ore, iar ulterior pe un site de anunțuri a găsit un cumpărător, căruia i-a vândut bunurile furate din locuință. Este vorba despre o mașină de spălat, un televizor, router wi-fi, aspirator, fierul de călcat și masa, uscătorul și un covor. Suma pagubei a fost estimată la 12 300 de lei.

”Eu am închiriat apartamentul pentru 24 de ore după ce am văzut anunțul pe un site specializat. Apoi am găsit o persoană care să-mi cumpere lucrurile pe care le-am găsit în locuință. Am vândut toate bunurile la prețul de 2 mii de lei”, a povestit suspecta.

Din fericire, toate obiectele au fost depistate și ridicate de către polițiști. Acestea urmează să fie întoarse proprietarei. Bănuita este cercetată penal în stare de libertate pentru furt și riscă amendă de până la 67 500 lei, cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau chiar închisoare de până la 4 ani.

