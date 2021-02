Șeful Inspectoratului de Poliție Cahul a fost suspendat din funcție

CHIȘINĂU 3 feb - Sputnik. Șeful Inspectoratului de Poliție Cahul Andrei Sîrbu a scris că este regretabil faptul că unii colegi de-ai săi ar fi luat mită, întrucât acest lucru compromite colectivul. El a anunțat că el și adjunctul său au fost suspendați din funcție.

”Am oferit tot suportul organelor competente, am colaborat și am avut toată deschiderea pentru ca împreună să combatem și să prevenim acest fenomen. Personal mi-am luat un concediu pentru perioada anchetei respective, iar astăzi am aflat că a fost luată decizia să fiu suspendat din funcție, atât eu cât și adjunctul meu”, a scris șeful IP Cahul Andrei Sîrbu.

În postarea sa, Andrei Sîrbu a menționat că instituțiile abilitate ar trebui împreună să caute care sunt cauzele corupției în sistem și cauzele altor acțiuni ilegale, ci să nu lupte doar cu efectele lor.

Amintim că marți, 2 februarie, șapte polițiști au fost reținuți, fiind vizați în mai multe dosare de corupție. Potrivit CNA, aceștia sunt cercetați pentru abuz de serviciu şi luare de mită, în cadrul celor șase cauze penale deschise. Dintre ei, cinci sunt inspectori de patrulare, iar alți doi activează în serviciul supraveghere tehnică şi accidente rutiere.

