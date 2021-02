Video: Afacerile cu lalele nu mai sunt rentabile - Plătim mai scump pentru flori

CHIȘINĂU, 12 feb - Sputnik. În ultimii ani, dar în special în acest sezon, numărul producătorilor de la Bardar s-a redus considerabil, iar cei care continuă o astfel de activitate susțin că au redus suprafețele plantate cu floci cu până la 50 la sută. Motivul este simplu - cheltuielile sunt prea mari și nu pot face față importatorilor care stabilesc prețurile.

Lalele din Bardar, Ialoveni

"Afacerile cu lalele sunt foarte frumoase, dar în același timp necesită multă muncă și investiții. Producătorii s-au dezamăgit că nu au mari profituri și au renunțat la afaceri. Dacă anterior am avut în sat 100-120 de crescători de flori, acum avem doar 40", ne-a spus Gheorghe Luchița.

Gheorghe Luchiața are o afacere cu flori de mai bine de 20 de ani. O gestionează împreună cu familia sa. Povestește că muncește anul împrejur, iar uneori eforturile nu sunt răsplătite pe măsură. De exemplu, anul acesta, suportă cheltuieli mai mari la încălzirea serelor, pentru că temperaturile sunt mai joase.

"În acest an nu am fost foarte norocoși. În perioada ianuarie și februarie au venit înghețurile în Republica Moldova. E necesar zilnic de încălzit sera. Menținem apa la 80 de grade, ca temperatura în seră să fie 20 de grade pentru creșterea eficientă a lalelelor. Bilanțul cheltuielilor îl vom face la sfârșitul sezonului, vom vedea deja câți cărbuni am folosit, care de altfel anul acesta sunt mai scumpi. Sinecostul unei lalele este de 7 lei, dacă randamentul este 100%, însă pentru că nu toți bulbii fac flori, sineceostul este de 8 lei. Prețul angro pentru o lalea este de 10 lei. Astfel, 1-2 lei este profitul producătorilor", declară Luchiața.

Anul trecut, prețul angro al unei lalele era de 8 lei, acum sunt vândute cu 10 lei. Producătorul spune că în acest an și numărul cumpărătorilor este mai mic în comparație cu alți ani.

Lalele din Bardar, Ialoveni

Gheorghe Luchița mai spune că 3 din 10 lalele cresc cu anomalii. Deși sunt nesemnificative și puțini sunt cei care ar putea să le vadă, producătorul susține că aceste flori le dăruiește și le vine doar pe cele care sunt perfecte. Asta pentru a nu-și pierde clienții, dar și pentru a-i bucura pe cei care nu au posibilitate să-și cumpere un buchet de flori.

"Sunt flori care nu cresc atât de înalte sau au frunzele de un verde mai deschis, petalele nu sunt uniforme, iată anume aceste flori prefer să le dăruiesc, decât să le arunc sau se le vând și să-mi pierd clienții. Florile trebuie să fie de calitate, fiindcă omul achită bani pentru ele", a declara bărbatul.

Deși arată minunat, producătorul spune că acest buchet de lalele are defecte, de aceea l-a dăruit

Bărbatul precizează că este mult mai convenabil ca în perioada de iarnă lalele să fie importate. Totuși, primăvara, când florile sunt crescute în Moldova, pe câmp, ar fi mai bine să fie redusă cantitatea florilor aduse din străinătate. Asta pentru că producătorii locali nu pot face față concurenței.

"Iarnă este mai bine de importat lalele din Olanda decât să le crești aici, mai ales în ierni în care temperaturile sunt scăzute și trebuie să cheltuiești mulți bani pe carburanți. Din informațiile mele, prețul lalelelor, toate cheltuielile de import și taxele vamale constituie 9 lei pentru o floare. Odată ce sincesotul unei lalele crescute în Moldova e în jur de 8 lei, devine dificil să obții venit din aceste afaceri", precizează Luchița.

Lalele din Bardar, Ialoveni

În sezonul trecut, a întâmpinat dificultăți la vânzarea florilor din cauza pandemiei de COVID-19. Din această cauză, a decis să reducă suprafețele plantate cu lalele. Astfel, de 14 februarie va vinde mai puține flori și doar de cinci tipuri. Totodată, nu va mai merge la piața angro din Chișinău, la fel ca în alți ani, ci își va aștepta clienții acasă.

"Pentru iarnă avem foarte puține flori în vânzare. Clienții vin la noi în special în weekend și cumpără. Unii oameni aleg singuri florile și chiar le taie cu mâinile lor, sunt oameni care ne cunosc de mulți ani și ne-au rămas fideli. Nu are rost să mergem la piață, fiindcă nu avem cantitățile suficiente", susține producătorul.

În sera lui Gheorghe Luchița nu cresc doar lalele, ci și narcise. Florile sunt mari și au un miros pătrunzător. Narcisele costă 5 lei.

"Narcisele mai mult sunt cumpărate pentru mirosul lor pătrunzător, nu neapărat pentru a-i dărui cuiva. Sunt oameni care adoră aceste flori și nu avem cum să nu le creștem pentru ei", mai spune Gheorghe Luchița.

Lalele din Bardar, Ialoveni

În florăriile din Chișinău, o lalele se vinde cu 26 de lei, iar narcisele cu 10 lei bucata.

