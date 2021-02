Anastasia Lazariuc: Cine „fură” versul lui Grigore Vieru

CHIȘINĂU, 15 feb – Sputnik. Au trecut 12 ani de când poetul Grigore Vieru nu mai este printre noi. Creația lui rămâne însă veșnic vie, mereu în sufletele noastre. Versurile lui Vieru au fost puse pe note și cântate de artiști din toate generațiile. Anastasia Lazariuc a fost printre primele interprete care s-a bucurat de colaborarea cu nea Grig, așa cum era cunoscut în rândul colegilor de breaslă. Tot ea a fost primă interpretă din Basarabia, care a promovat versul scris de Grigore Vieru, prin cântec, în România. Într-un interviu pentru Sputnik Moldova, interpreta spune că una din piesele de referință este „Ca prima Oară”.

„Mă consider o norocoasă printre cei care l-au cunoscut pe Marele Poet și Marele Om, Grigore Vieru. Am avut marea șansă să mi se ofere piese de valoare de la mari compozitori și poeți, care au avut încredere în mine, o începătoare pe atunci când am lansat piesa „Ca prima Oară”, „Fuga, fuga”, „Se-însera”, „Dragă Otee”, „Ultima Oră” și multe alte piese, care mi-au purtat noroc. Mă simt onorată că am reușit să le cânt, să le lansez eu. Faptul că aceste piese sunt preluate de alți interpreți indiferent de țara în care sunt cântate mă bucură foarte mult. Valoarea acestor piese sunt cei care le-au scris, poetul și compozitorul”, mărturisește Lazariuc.

Anastasia Lazariuc a avut o relație de prietenie foarte apropiată cu poetul Grigore Vieru. Îi încredința versurile ca unui profesionist adevărat. Chiar și așa, de fiecare dată participa la înregistrarea cântecelor.

„Grigore Vieru era o personalitate foarte delicată și foarte fină. Aveam emoții chiar și de la privirea lui și atunci când îmi întindea foaia albă pe care erau înșirate versurile scrise de mâna lui. Totodată simțeam o mare responsabilitate. Grigore Vieru participa de fiecare dată la imprimarea pieselor. Prezența lui în studio mă inspira foarte mut”, își amintește interpreta.

Anastasia Larariuc spune că versul lui Grigore Vieru este unul atât de profund încât artistul care îl cântă își pune sufletul pe fiecare vers cântat.

„Îmi lipsește enorm prezența sa. Îi mulțumesc pentru tot ce mi-a oferit. Creația lui nea Grig, așa cum îi spuneam, va rămâne pentru totdeauna în adâncul inimii”

Lazariuc a fost prima interpretă care a promovat versul lui Grigore Vieru în România. Interpreta spune că aceste melodii au captat din start atenția publicului, care rămâne în continuare îndrăgostit de acestea.

„Majoritatea pieselor din repertoriul meu sunt ale poeților și compozitorilor basarabeni. Dovadă că celor din România le place creația autorilor basarabeni este faptul că foarte mulți interpreți au preluat piesele. Am auzit piesa „Ca prima oară”, dar și altele cântate în restaurante, la festivaluri, spectacole. M-a bucurat enorm și nu am de ce să mă supăr”, a mărturisit Lazariuc.

Aceasta mai spune că Vieru se hrănea și trăia cu dragostea celor din jur, dar și cu dragostea pentru oameni. Poetul nu avea nevoie de cuvinte pentru a înțelege oamenii, îi citea după chip și atitudine.

Despre Grigore Vieru se știe că s-a născut în zodia dragoste. Este cel care a redat în versul său dragostea de patrie, neam, mamă, natură. Poetul ar fi împlinit ieri, 14 februarie 86 de ani.

