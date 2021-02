Circulația trenurilor marfare va fi blocată în nordul țării: Iată când se va întâmpla

CHIȘINĂU, 19 feb - Sputnik. Circulația trenurilor marfare ar putea fi sistată în nordul țării săptămâna viitoare, însă nu se știe deocamdată ziua exactă. Am încercat să-l întrebăm pe directorul CFM, Adrian Onceanu, dacă știe despre acțiunea de protest planificată de angajații Căii Ferate din Ocnița, însă nu ne-a răspuns la telefon.

La începutul lunii februarie, Onceanu a declarat pentrucă întreprinderea are restanțe la achitarea salariilor angajaților, pentru lunile noiembrie și decembrie din anul trecut.

”Noi am încercat să ținem situația cu salariile sub control, dar în momentul când au venit sechestre și blocări de conturi, nu am mai putut face nimic și plătim salariile cu întârziere. Ne vom strădui să le achităm. Planificăm să vindem metal uzat, bunuri pe care nu le folosim, mai avem și alte proiecte care ar aduce niște profituri”, a declarat Adrian Onceanu, directorul CFM.

Angajații de la Căile Ferate Ocnița au ieși la protest și în data de 5 ianuarie, fiind nemulțumiți că nu-și primesc salariile.

La finele anului 2020, datoria creditoare a Întreprinderii de Stat ”Calea Ferată a Moldovei” constituia 459,4 milioane de lei, iar restanțele salariale erau de 35,5 milioane de lei. Situația financiară precară a CFM a fost generată de faptul că întreprinderea a fost gestionată ineficientă anterior, dar și de scăderea accentuată a volumului traficului de mărfuri și de pasageri din cauza pandemiei COVID-19.

În data de 28 ianuarie, subiectul a fost discutat la ședința Comisiei parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Atunci a fost avizat proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale privind analiza situației economico-financiare de la CFM și rezultatul activității ramurii de transport feroviar pentru perioada 2010-2020. Propunerea a fost lansată de un grup de deputați ai fracțiunii parlamentare PSRM.

Întreprinderea de Stat ”Calea Ferată a Moldovei” are aproximativ 6800 de angajați.

