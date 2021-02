Ceartă între feroviarii de la Ocnița și șeful CFM - „Murim de foame! Vă bateți joc de noi”

CHIȘINĂU, 22 feb - Sputnik. Zeci de angajați ai nodului feroviar Ocnița, care au intrat în grevă și au blocat luni calea ferată, se plâng că au ajuns în pragul disperării, pentru că nu și-au primit salariile de mai multe luni. Ei s-au arătat nemulțumiți de faptul că șeful CFM Adrian Onceanu nu a venit la miting ca să discute cu ei. Unul dintre reprezentanții CFM l-a sunat însă pe directorul Căii Ferate. Conversația a avut loc prin difuzor, așa că toți au avut posibilitatea să-și spună păsul.

„Nu vom pleca de aici până nu ne vor plăti salariile. Dacă nu trebuie la nimeni calea ferată - o închidem, o demontăm și o dăm la fier vechi și cu asta punem punct”, a spus un protestatar.

La rândul său, Adrian Onceanu a îndemnat protestatarii să nu scandeze lozinci pre-electorale. Acest lucru i-a revoltat și mai tare pe angajații CFM.

„Sunt lozinci electorale faptul că murit de foame? Copiii noștri sunt flămânzi: ni se taie lumina, gazul, avem credite”.

Șeful CFM a declarat că face tot ce-i stă în puteri ca găsească bani pentru plata lefurilor până la sfârșitul acestei săptămâni și i-a îndemnat pe feroviari să scrie o scrisoare în adresa președintelui.

„Am fost și la Parlament, și la Guvern, și cu președintele am discutat. Cu toții am discutat. Le-am zis să ne dea bani din buget - altfel nu putem soluționa problema. Mai departe trebuie de lucrat, dacă este dorință de a lucra. Eu știu că voi aveți probleme. Eu la fel ca și voi nu primesc salariu. Eu fac tot ce îmi stă în puteri ca să găsesc bani și să plătesc salariile”, a spus Adrian Onceanu.

Protestatarii discută despre posibilitatea de a opri lucrările nodului feroviar pentru o perioadă nedeterminată.

„Avem de plătit căldură, nu avem posibilitate să lucrăm undeva. Când era cald, mergeam cu fiul la mere, cu ziua munceam. Acum însă nu avem unde munci în altă parte. În marile orașe sunt perspective - noi aici nu avem nimic”, spune nemulțumit unul din protestatari.

Oamenii sunt revoltați că nimeni din autoritățile locale nu au ieșit în fața lor.

„Unde sunt autoritățile de la Ocnița? De ce nu au ieșit la discuții cu noi? Să vină Maia Sandu și să soluționeze problemele. Ne-au promis că vor da salariile la sfârșitul lunii decembrie. Să vină deputații, președintele, șeful de la CFM. Noi de aici nu plecăm până nu vom primii salariile. Copilul meu a mers dimineață la școală fără micul dejun. Cum să trăim mai departe”, spune una din angajate.

Unul dintre reprezentanții nodului feroviar Ocnița a anunțat că blocarea căii ferate este ilegală, iar participanții ar putea răspunde în fața legii. Acest lucru însă nu i-a oprit pe oamenii nemulțumiți că nu li se achită salariile. Chiar dacă li s-a promis că până la sfârșitul acestei săptămâni lefurile vor fi achitate, angajații nu cedează. Aceștia insistă să-și suspende activitatea până la onorarea obligațiunilor financiare față de ei.

„S-a promis că salariile vor fi achitate până la sfârșitul acestei săptămâni. Oamenii nu ascultă și continuă să protesteze. Această acțiune cică este ilegală. Nu avem voie să blocăm calea ferată. Noi avem dreptul doar să ieșim la lucru”, a declarat un protestatar.

Contactat de reporterul Sputnik Moldova, directorul întreprinderii „Calea Ferată a Moldovei”, Adrian Onceanu nu a răspuns la telefon. Anterior, acesta ne-a declarat că CFM are restanțe la plata salariilor pentru lunile noiembrie și decembrie ale anului trecut.

„Am încercat să ținem situația cu salariile sub control, dar când au început arestările de conturi bancare, nu am putut face nimic și am plătit salariile cu întârziere. Vom încerca să le plătim. Plănuim să vindem fier vechi, echipamente pe care nu le folosim, avem și alte proiecte care ar putea aduce ceva profit ", a spus directorul CFM.

La finele anului 2020, datoria creditoare a Întreprinderii de Stat ”Calea Ferată a Moldovei” constituia 459,4 milioane de lei, iar restanțele salariale erau de 35,5 milioane de lei.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova