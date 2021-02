Foto: Mărțișoarele care te cuceresc - Lucrările inedite ale Cristinei Doba

Au rămas zile numărate până ne vom prinde la piept mărțișorul, simbolul care prevestește sosirea primăverii. De la an la an, meșterii ne surprind cu diverse modele de mărțișoare care sunt adevărate opere de artă.

CHIȘINĂU, 22 feb – Sputnik. Ne-am obișnuit ca la sfârșit de februarie să cumpărăm mărțișoare pentru cei dragi. În fiecare an ne dorim ca cele două fire de ață, alb și roșu, să fie deosebite și să atragă atenția celor din jur. Anume astfel de mărțișoare am găsit în colecția Cristinei Doba din Chișinău. Lucrările ei îi cuceresc chiar și pe cei mai capricioși cumpărători.

© Sputnik / Mihai Caraus Mărțișoare create de Cristina Doba

Am descoperit mărțișoarele create de Cristina pe rețelele de socializare. Balerinele cu fusta din pene sau fatin nu au cum să nu-ți atragă atenția.

© Sputnik / Mihai Caraus Balerine cu fusta din pene

Într-un interviu acordat pentru Spunik Moldova, Cristina Doba ne-a povestit că și-a descoperit talentul de a confecționa mărțișoare după ce educatoarea fiicei sale le-a spus părinților să confecționeze cu micuții lucrări și să le prezinte la expoziția organizată de grădiniță. Într-o zi, în timp ce fetița se afla la dansuri, i-a apărut în gând imaginea a două balerine: una albă și alta roșie, un mărțișor altfel. După ce l-a creat, a postat pe rețelele de socializare mărțișorul și așa au apărut și primele comenzi. Asta se întâmpla acum patru ani.

"Nu m-am așteptat că mărțișorul meu va cuceri și alți oameni, însă asta evident m-a bucurat mult. Așa am continuat să creez în continuare și toate ideile mele au fost puse în aplicare. Mă bucur că, de la an la an, clienții mei îmi sunt fideli și mă inspiră să fac lucruri frumoase pentru ei", a povestit Cristina.

Mărțișoare create de Cristina Doba © Sputnik / Mihai Caraus

Mărțișoare create de Cristina Doba © Sputnik / Mihai Caraus

Mărțișoare create de Cristina Doba © Sputnik / Mihai Caraus

Mărțișoare create de Cristina Doba © Sputnik / Mihai Caraus

Mărțișoare create de Cristina Doba © Sputnik / Mihai Caraus

Mărțișoare create de Cristina Doba © Sputnik / Mihai Caraus

Mărțișoare create de Cristina Doba © Sputnik / Mihai Caraus

Mărțișoare create de Cristina Doba © Sputnik / Mihai Caraus

Mărțișoare create de Cristina Doba © Sputnik / Mihai Caraus

Mărțișoare create de Cristina Doba © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 10 © Sputnik / Mihai Caraus Mărțișoare create de Cristina Doba

Cristina creează mărțișoare decorative, de dimensiuni mai mari, care se potrivesc perfect pentru grădiniță, școală, birou sau casă. Fiecare element este foarte bine gândit și lucrat. Este perfecționistă și depune mult efort ca totul să-i iasă ideal, iar clienții să rămână mulțumiți.

"De fapt, clienții și sunt sursa mea de inspirație. Ei mă sună și mă întreabă cu ce vin nou în fiecare sezon, iar unii chiar îmi dau idei de mărțișoare cu care ulterior să-și bucure ei apropiații. Asta mă face fericită și îmi dă speranța că fac totul corect. Clienții cumpără pentru profesori, nași, surori, cumetrii sau prieteni", a spus Cristina.

© Sputnik / Mihai Caraus Mărțișoare în dimensiuni mari create de Cristina Doba

Totodată, Cristina creează și mărțișoare de pus în piept. Acestea sunt din lemn, cu imagini printate sau decorate cu flori din lut polimeric, pene sau stofă. Mărțișoarele sunt împachetate în plicuri deosebite și conțin diverse mesaje personalizate.

"Mărțișoarele sunt personalizate pentru specialiști din diverse domenii de activitate, cum ar fi medici, farmaciști, frizeri, cântăreți, sportivi, antrenori, scriitori, persoane care iubesc să citească, mame de fetițe sau băieței, bucătari, graviduțe și chiar șefi. La fel, avem cu tematică pentru copii, diverse personaje din desene animate. În acest an, în continuare rămâne foarte solicitat flamingo. Mereu încerc ca toate materialele pe care le folosesc la crearea mărțișoarelor să fie ecologice și să aibă un aspect cât mai deosebit", susține meșterița.

© Sputnik / Mihai Caraus Mărțișoare personalizate create de Crisina Doba

De luni până vineri, de la 08:00 la 17:00, Cristina muncește operator-contabil la un magazin agricol, iar seara se refugiază acasă, cu foarfeca, cleiul și ața în mână. Muncește mult, dar spune că o face din pasiune, mai ales că și familia o susține și se implică în această activitate.

"Mama mea mă ajută la crearea mărțișoarelor, soțul livrează comenzile, iar fiica este cea care îmi dă verdictul dacă îi place sau nu ceea ce facem. Noi facem acasă fiecare detaliu. Cel mai mult de fapt lucrăm la firele albe și roșii, ca să fie aranjate perfect. Este o afacere de familie, iar dacă nu m-ar susține apropiații mei, nu știu dacă aș continua cu atât entuziasm. Această activitate a devenit parte din viața mea și îmi dau seama că mă încarcă sufletește", susține Cristina.

© Sputnik / Mihai Caraus Cristina Doba crează mărțișoare de patru ani

Cristina începe să creeze mărțișoarele începând cu luna ianuarie. Nu merge la expoziții pentru că nu reușește din cauza job-ului pe care îl are permanent, însă își vinde lucrările pe rețelele de socializare. Deocamdată, nu se gândește să-și lase serviciu pentru a se dedica în totalitate pasiunii sale, întrucât situația este incertă din cauza pandemiei, dar nu exclude că vreodată ar putea renunța.

"Dacă nu era să fie această pandemie, poate că renunțam la job-ul meu de bază, însă coronavirusul a dat planurile peste cap și îmi dau seama că din această afacere nu aș putea, cel puțin acum, să acopăr cheltuielile familiei. E bine că am un salariu stabil și putem face față crizei. Poate că într-o zi voi putea să mă dedic doar acestei pasiuni, până atunci mă bucur că mereu găsesc puteri și după o zi grea de muncă pot să fac lucruri frumoase", precizează meșterița.

© Sputnik / Mihai Caraus Mărțișoare personalizate create de Cristina Doba

Prețul unui mărțișor este între 40 și 160 de lei, în funcție de model și dimensiuni.

"Dacă în anii trecuți aveam comenzi și peste hotare, anul acesta nu le avem. În schimb, avem solicitări din afara Capitalei, din diverse raioane ale țării. Oamenii văd lucrările mele pe internet și îmi scriu că vor să cumpere pentru că nu am mai găsit astfel de mărțișoare. În așa condiții, le trimitem prin poștă fiindcă este mai comod și așa ajunge în siguranță la clienții noștri ca să-i facem fericiți", a mai povestit Cristina.

© Sputnik / Mihai Caraus Mărțișoare create de Cristina Doba

După ideea cu mărțișoarele, Cristina nu s-a oprit pe loc. A continuat să facă rame cu fustițe din fatin și mesaje personalizate de felicitare. Au urmat invitațiile pentru nunți și decoruri la evenimente. Este o femeie împlinită și ne-am mărturisit că tot ce face este din plăcere pentru oameni și lucruri frumoase.

© Sputnik / Mihai Caraus Cristina Doba, meșterița care crează diverse opere

Unii moldoveni obișnuiesc să poarte mărțișorul de pe 1 martie până la 9 martie, alţii – pe parcursul întregii luni. Conform tradiției, după ce a fost purtat, mărţişorul se leagă de creanga unui pom, binecuvântându-l să fie roditor.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova