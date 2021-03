Foto: Micul business pus pe brânci: Întreprinzătorii au ieșit în stradă

CHIȘINĂU, 5 mart - Sputnik. Zeci de întreprinzători care activează în incinta centrelor comerciale au venit în fața Guvernului și le-au cerut autorităților să lupte cu pandemia și nu cu locurile de muncă. Ca să fie mai bine auziți, protestatarii au bătut cu linguri și polonice în veselă metalică.

Oamenii spun că vor să lucreze în regim obișnuit pentru a-și putea întrețină familiile, fără a le fi sistată activitatea în zilele de weekend.

”Am venit în fața Guvernului, dar petiția am dat-o acum o săptămână. Trăim în două lumi: noi care muncim și lumea guvernării. Noi am fost în prag de faliment încă în vară, am luat credite, nu am fost ajutați de autorități, ne-am descurcat cum am putut, acum iarăși în noi bat, micii întreprinzători. Acțiunea guvernării afectează 40% din activitatea companiilor. Noi înțelegem că trebuie de luptat cu pandemia, dar ei să înțeleagă să lupte cu pandemia corect, nu cu locurile de muncă. Uitați-vă ce se face în troleibuze, piețe. Ne-au închis, dar cazurile de infectare nu s-au micșorat. Toate întreprinderile merg spre faliment”, a spus un protestatar.

Micii întreprinzători spun că nu au posibilitatea să-și vândă marfa, mai ales că și în zilele în care activează au puțini cumpărători.

”Așteptăm jumate de zi să ne intre un cumpărător, situația este foarte dificilă. Autoritățile trebuie să vadă cum luptă cu pandemia, noi am dat faliment încă atunci când am fost închiși trei luni. Să lupte cu pandemia, nu cu oamenii care muncesc”, a spus o altă protestatară.

Oamenii susțin că dacă nu vor fi auziți de autorități, vor continua protestele.

”Ajutați-ne să salvăm locurile de muncă. Dați-ne voie să muncim ca să avem cu ce trăi”, a declarat o protestatară.

După ce au protestat în fața Guvernului, manifestanții au mers să protesteze și în fața Președinției. Micii întreprinzători i-au cerut și președintelui Maia Sandu să fie auziți. Ei au solicitat intervenția urgentă a șefului statului pentru revizuirea deciziei Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

”Stimată Maia Sandu, vă informăm că prin decizia Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, din motive netransparente s-a sistat activitatea numai în centrele comerciale. Cineva muncește, iar cineva nu are dreptul. Considerăm că este o barieră pe piață. Angajații din centrele comerciale au fost lipsiți de salarii și sursa de venit cu 25%. Companiile sunt în prag de faliment”, a spus un protestatar.

La scurt timp, câțiva reprezentanți din rândul protestatarilor au fost invitați la discuție de Andrei Spânu, secretarul președintelui Maiei Sandu.

”Vom analiza această solicitare a protestatarilor. Vom vedea care este problema și vom comunica doleanța către Guvern și Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Noi vă înțelegem perfect, credem că protestul este justificat, dar suntem într-o situație dificilă fiindcă cifrele privind infectarea cu COVID-19 au crescut”, a declarat Andrei Spânu, secretarul președintelui Maiei Sandu.

Amintim, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis să sisteze din nou activitatea centrelor comerciale, însă nu pe tot parcursul săptămânii, ci doar în weekend. Restricția a intrat în vigoare începând cu 17 februarie. Tot de atunci a fost restricționată activitatea piețelor comerciale. Acestea sunt deschise doar în zilele de marți, joi și sâmbătă, cu excepția piețelor agricole.

