Scrisoare de mulțumire de la Putin: Cum s-a învrednicit de ea o moldoveancă

CHIȘINĂU, 11 mart – Sputnik. De mai bine de zece ani, Angela Scripcăraș, o moldoveancă stabilită în Federația Rusă, depune un efort imens într-un proiect de comemorare a ostașilor căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial, în cadrul Fundației pe care o conduce ”Memorie demnă” (Достойная память). Pentru munca și efortul depus în 2020, anul în care o și parte mai mare de oameni au avut nevoie de ajutor, Angela Scripcăraș a primit o scrisoare de mulțumire semnată de președintele rus Vladimir Putin.

„A fost o surpriză, neașteptat. Este plăcut când munca ta este apreciată la un nivel atât de înalt, sigur crește dorința de a face și mai mult, să depui mai mult suflet în toate lucrurile bune și frumoase. Dacă faci un lucru frumos, un lucru benefic, eu m-am convins de foarte multe ori, toate acestea sunt apreciate și sunt răsplătite”, povestește moldoveanca într-un interviu pentru Sputnik Moldova.

Aceasta a menționat că diploma nu este doar pentru ea ci și pentru toți cei care în 2020 s-au implicat activ în activități sociale.

„O diplomă pentru cei care au participat activ în perioada pandemiei de covid-19. A fost al mai multor echipe de voluntari. Chiar eu personal am mers acasă la bătrâni, la familiile cu mulți copii, la toți cei care au fost izolați și nu au putu să iasă nici chiar după produse. Noi am colectat, am adunat pachetele cu produsele alimentare. Am luat parte activă. În momentul în care oamenii au fost izolați, noi zi de zi mergeam pe la casele lor”, a mai spus Angela Scripcăraș.

Întrebată dacă nu i-a fost frică să se expună riscului de a se molipsi de COVID-19, moldoveanca spune că în astfel de momente nu te gândești decât la faptul cum să-i ajuți și să-i susții pe cei care nu reușesc să facă față unor probleme cotidiene.

„Atunci nu ne gândeam la asta. Am făcut un mesaj către toți prietenii, către toți cei car mă înconjoară, oamenii au fost foarte deschiși. Și nu m-am gândit că o să fiu apreciată la un nivel la atât d înalt pentru ceea ce am făcut. Am făcut-o cu sentimentul de a-i ajuta pe cei care au nevoie”, a precizat președintele Asociației.

Fundația condusă de Angela Scripcăraș lucrează în arhivele Ministerului Apărării Federației Ruse pentru a descoperi numele eroilor necunoscuți căzuți pe câmpul de luptă în cel de-Al Doilea Război Mondial. Este vorba de toți cetățenii fostei Uniuni Sovietice, indiferent de naționalitate, de republica în care erau născuți. Acum, membrii Asociației lucrează pentru aflarea numelor celor decedați în lagărele de concentrare.

„În lagărele de concentrare au decedat foarte mulți cetățeni civili, nu doar ostași. Oameni din toate republicile fostei Uniuni Sovietice. Ministerul Apărării a elaborat o platformă online, iar noi mergem prin instituțiile de învățământ și învățăm elevii cum să găsească numele rudelor decedate în acele evenimente. Nu trebuie să permitem să se repete astfel de evenimente tragice”, a mai spus moldoveanca stabilită la Moscova.

Potrivit Angele Scripcăraș, în cadrul proiectului există o arhivă ce conține un catalog de memorii, cu fotografii ale locurilor de înhumare de pe teritoriul Republicii Moldova a ostașilor căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial. Totodată, este și lista cu extrasele din arhivă și informații privind ororile din perioada războiului. Sunt întocmite și cataloage ale memoriei care includ cetățeni din Azerbaidjan, Georgia, Germania etc.

