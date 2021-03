Cum se simte medicul Victor Cojocaru, care a fost internat la terapie intensivă cu COVID

CHIȘINĂU, 15 mart – Sputnik. Renumitul doctor Victor Cojocaru, cel care a luptat în prima linie pentru a trata pacienții infectați de COVID-19 și care recent s-a infectat însuși cu noul coronavirus, a vorbit în exclusivitate pentru agenția de presă Sputnik Moldova despre starea sa de sănătate. Medicul spune că s-a infectat după ce a vizitat mai multe spitale, însă a reușit cu succes să învingă coronavirusul. Ba chiar este pregătit să revină la muncă, deși încă săptămâna trecută se afla la terapie intensivă. El le-a recomandat pacienților să se adreseze imediat la medic pentru a depăși boala mai ușor.

"Deja mă simt bine, iar de marți revin la muncă. Până la Terapie Intensivă, pacientul nu are discernământul pentru a-și aprecia cu exactitate starea sa de sănătate, chiar eu fiind medic nu mi-am apreciat corect starea de sănătate în perioada de pre-spitalizare, adică aveam impresia că e ceva ușor și după o perioadă mică totul va trece. Atunci când deja am făcut radiografia, plămânii erau afectați peste 55% și deja s-a început epopeea spitalizării. În Terapia Intensivă m-am supus în tocmai tuturor protocoalelor prezente. Am făcut 6 ședințe speciale cu plasmă, adică mi-am schimbat două volume și ceva de sânge. Dinamica s-a văzut din start pozitivă. Așa încet-încet am ieșit din situație", a declarat doctorul Victor Cojocaru.

Potrivit lui Victor Cojocaru, colegii săi de breaslă s-au comportat cu el pe perioada tratamentului corect, dur și nu i-au tolerat capriciile. Medicul mai spune că virusul afectează comportamentul bolnavilor și sistemul nervos.

"Practic toți pacienții au probleme cu sistemul nervos, începând de la cefalee, dureri de cap pronunțate, amețeli, deci se începe un comportament neadecvat. Parcă nu este clar unde te afli, deși ești internat în spital, îți pare că ești mai departe. Eu simțeam că mă găsesc cu totul în altă parte și deseori îmi părea că peretele este fereastră și atât", a spus doctorul Victor Cojocaru.

Întrucât pacienții devin agresivi, medicii sunt nevoiți să lege bolnavii de pat.

"Pacienții sunt fixați de pat. Chiar eu de două ori m-am smuncit și mai nu mi-am rupt cateterul central. S-a deconectat și a început să curgă sânge. Eu fiind medic mi-am dat seama imediat. Sunt dereglări de comportament, dar un pacient din Terapie Intensivă are cateter în stomac, în vena centrală. Eu pe noapte solicitam să fiu fixat căci asta are mai puține efecte negative decât să te zbați și să rupi totul", mai zice medicul Victor Cojocaru.

În context, doctorul le-a recomandat cetățenilor să respecte măsurile de protecție recomandate de specialiști. Până în prezent, 98 lucrători medicali au decedat din cauza infecției COVID-19.

Victor Cojocaru a fost inițiatorul tratamentului cu plasma celor care au fost bolnavi de coronavirus. În iunie 2020, medicului Victor Cojocaru i-a fost acordat de către președintele țării de atunci, Igor Dodon, Ordinul Republicii. Înalta distincție i-a fost oferită pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție substanțială la implementarea formelor și metodelor avansate de tratament și pentru dăruirea și abnegația manifestate în actul medical.

