„Pentru a salva vieți”: Găgăuzia a primit un lot de echipamente medicale din Rusia

COMRAT, 16 mart - Sputnik, Maxim Topal. Ajutorul a fost acordat autonomiei în cadrul acțiunii umanitare rusești organizată de Consiliul public sub conducerea lui Rossotrudnichestvo. Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Rusiei în Moldova, Oleg Vasnețov, a predat personal echipamentul medical la Comrat.



El a subliniat că povara asupra medicilor care „sunt în prima linie” și „la chemarea inimii” salvează oamenii astăzi este foarte mare. Diplomatul a atras atenția medicilor asupra eforturilor conducerii Găgăuziei de a intensifica cooperarea și a dezvolta relații cu regiunile Federației Ruse și cu alte țări.

„Problema ocrotirii sănătății astăzi este cea mai importantă. Aș dori să vă doresc tuturor și, mai presus de toate, conducerii Găgăuziei, să nu vă reduceți perseverența în politica externă și presiunea economică externă. Aceasta poate deveni cheia succesului în lupta autonomiei împotriva provocării pentru întreaga omenire", a spus Oleg Vasnețov.

Bașcanul Irina Vlah i-a mulțumit șefului misiunii diplomatice.

"2020 este un an de încercări pentru noi toți. Federația Rusă este partenerul nostru de încredere. Suntem recunoscători pentru acest lot de ajutor sub formă de echipament medical, care va salva vieți în fiecare zi. Urmărim modul în care Rusia progresează în procesul de vaccinare și sperăm că veți sprijini Moldova în implementarea unei campanii naționale de vaccinare. Am dori să oferim oamenilor posibilitatea de a alege un vaccin, deoarece există opinii diferite cu privire la eficacitatea vaccinurilor și este important pentru noi ca imunizarea să aibă loc cât mai curând posibil ", a spus Irina Vlah.

Cinci analizoare biochimice au fost livrate în Găgăuzia - echipamente concepute pentru a obține analize de sânge de la pacienți, atât în ​​perioada infectării cu COVID, cât și post-COVID. În plus, medicii din Găgăuzia au primit cinci analizoare hematologice concepute pentru analize generale de sânge.

"Acest dispozitiv medical este necesar pentru fiecare instituție medicală. Chiar și cea mai mică așezare are nevoie de acest echipament. În condițiile Covid-19, acesta este un ajutor și o asistență foarte mare. Este extrem de important pentru noi să avem specialiști, paturi, echipamente și vreau să mulțumesc Ambasadei Rusiei, care este întotdeauna alături de noi - a devenit deja o bună tradiție", - a declarat șefa Departamentului Principal de Sănătate și Protecție Socială din Găgăuzia, Svetlana Duleva.

Directorul centrului de sănătate al satului Copceac Irina Ialama și-a exprimat recunoștința pentru echipamentul scump, pe care „noi înșine nu l-am putut cumpăra”.

"În perioada pandemiei, simțim sprijinul Federației Ruse. Ne ajutați întotdeauna. Avem nevoie de acest echipament în fiecare zi - astfel încât să putem prescrie un tratament de înaltă calitate", a spus Irina Ialama.

Echipamentul medical primit de Găgăuzia va fi trimis la 10 instituții medicale din autonomie. Costul acestui lot este de aproximativ un milion de lei.

