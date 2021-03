Cum se simte Ion Ceban, infectat cu COVID-19 și unde se tratează

Primarul Chișinăului se află în continuare sub supravegherea medicilor. Acesta se tratează de noul tip de coronavirus.

CHIȘINĂU, 22 mart - Sputnik. Starea de sănătatea a primarului Chișinăului este satisfăcătoare. Ion Ceban continuă să se trateze la domiciliu de COVID-19. Acesta este sub supravegherea medicilor, care îi indică tratamentul.

„Nu mă simt confortabil. Sunt sub supravegherea medicilor și administrez tot ce mi s-a indicat, la domiciliu. Am simptome, am pneumonie bilaterală, afecțiunea plămânilor. Sper că această perioadă va trece repede și vom putea reveni la muncă împreună”, a menționat Ion Ceban în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor municipale.

Din ziua în care a fost testat pozitiv la COVID-19, Ceban utilizează sistemul GIRA, cu transmiterea online a tuturor datelor privind starea de sănătate. Medici primesc datele în sistemul de monitorizare la distanță, iar tratamentul se adaptează în funcție de evoluția acestora.

În context, primarul solicită ca acest sistem să fi înregistrat la Agenția de Guvernare Electronică, pentru a ușura viața celor care sunt testați pozitiv la noul tip de coronavirus.

„Este eficient. E mult mai ușor să monitorizăm de la distanță, ținând cont de faptul că avem resurse umane puține. Este practic imposibil fizic ca medicul de familie să sune pe fiecare pacient în parte pentru a afla date despre starea de sănătate”, a mai spus Ion Ceban.

Potrivit primarului, în cadrul instituției au fost testați pozitiv mai mulți angajați. Ion Ceban a primit rezultatul pozitiv la testul COVID-19 pe data de 18 martie.

