Cine moarte și cine trăiește: Au fost puși medicii noștri în fața unei astfel de dileme?

CHIȘINĂU 25 mart - Sputnik. Republica Moldova a înregistrat un nou record de infectări, iar spitalele fac cu greu față fluxului mare de bolnavi cu COVID-19. Șeful adjunct al Direcției Sănătate a Primăriei Chișinău, Boris Gîlcă a declarat în cadrul emisiunii „Logica Puterii” de la Radio Sputnik Moldova că deocamdată, medicii din Republica Moldova nu au fost puși în fața unei alegeri pe care din pacienți să salveze și care să moară.

Specialistul susține că deși spitalele sunt arhipline, doctorii reușesc să acorde asistență medicală fiecărui bolnav, fără a face vreo deosebire.

„Asta ar fi fost o catastrofă. Asta ar fi fost o mare tragedie dacă noi am fi ajuns la asemena situații. Da, aceste cazuri ca atare au fost descrise și au fost descrise în niște țări cu o economie puternică, cu sisteme de sănătate bine dezvoltate și puternice, când din insuficiență de paturi, din insuficiența de echipamente, medicii trebuiau să decidă cui îi dau șansa la viață. De obicei erau și niște criterii, nu știu cine a avut curajul să le dezvolte, că cei cu o vârstă mai tânără ar avea avantaje în fața celor mai în vârstă etc. Noi nu am avut asemenea situații, noi nu avem la moment asemenea provocări și sper să nu le avem”, a declarat șeful adjunct al Direcției sănătate a primăriei Chișinău, Boris Gîlcă.

Totodată, Bori Gîlcă a precizat că pentru a exclude asemenea situații este necesar ca să fie extinse capacitățile spitalelor și să fie suplimentate locuri în secții. Mai mult, Gîlcă nu exclude necesitatea deschiderii a încă un centru de triere precum este cel de la MoldExpo, iar în unele zone să fie amenajate corturi militare, unde pacienții să fie triați.

„Noi eram gata să instalăm aceste corturi pe teritoriul de la MoldExpo, acolo unde se presupunea că vom face trierea pacienților, iar paturile existe și spațiile existente la Centrul MoldExpo să fie pe deplin utilizate ca paturi de spital pentru tratamentul COVID-19”, susține șeful adjunct al Direcției sănătate a primăriei Chișinău, Boris Gîlcă.

Conform ultimele date prezentate de către Ministerul Sănătății, doar miercuri, 24 martie, 39 de balnavi au murit din cauza complicațiilor date de COVID-19. Până în prezent, 4 661 de pacienți au pierdut lupta cu boala. Datele statistice mai arată că 341 de bolnavi sunt în stare extrem de gravă, iar 61 sunt conectați la aparate de ventilare artificială.

