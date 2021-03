Interviu peste gard cu primarul: Ceban dezvăluie detaliile luptei sale împotriva COVID-19

CHIȘINĂU, 25 mart – Sputnik. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a fost intervievat peste gard în sensul direct al cuvântului de un corespondent Sputnik Moldova. Edilul-șef al Chișinăului continuă să primească tratament împotriva coronavirusui acasă.

- Cam la fel cum arăt (râde). De fapt, criza a trecut demult și mă simt normal. Sincer, ieri mă pregăteam să fiu declarat oficial vindecat, dar testul a arătat că virusul este încă prezent în organism. Următoarea testare este luni.

- Dar apropiații dumneavoastră?

- Toată lumea este absolut sănătoasă. Acest lucru se întâmplă în pofida faptului că am comunicat foarte strâns cu ei în momentul în care eram deja infectat, dar nu știam despre asta. În general, medicii spun că cel puțin de duminica trecută nu mai pot fi un transmițător al coronavirusului. Și soția a trecut ieri testul, rezultatul este negativ.

- Ați aflat unde și cum v-ați infectat?

- Încă nu am idee. Odată cu apariția pandemiei, la locul de muncă, am redus imediat contactele cu alte persoane la minim - doar întâlnirile oficiale. Nicio comunicare formală, banchete, restaurante etc. Unii chiar au rămas supărați. Așteptam cu nerăbdare să mă vaccinez. Și cât de mult antiseptic am vărsat pe mâinile mele anul acesta...

© Sputnik / Yana Zaharova Primarul Capitalei Ion Ceban

Întorcându-mă în Moldova, după o călătorie de lucru într-una dintre țările europene, deja în mașină am simțit o durere de cap - fapt ieșit din comun pentru mine, asta pentru că am avut dureri de cap doar de câteva ori în viața mea. Anul trecut am renunțat și la fumat, și la cafea. Nici măcar nu m-am gândit la COVID, iar infecția a fost descoperită aproape întâmplător, când m-am adresat la doctori cu durerea mea de cap. Dar este bine că la timp - aș fi întârziat încă câteva zile și cu siguranță nu ar fi trecut fără spitalizare.

De fapt, regulat fac un test de sânge, mi-am verificat plămânii de două ori. Aștept cu nerăbdare ziua de luni și sper să obțin un rezultat negativ al testului.

- După ce ați completat statisticile locuitorilor bolnavi din Chișinău, ați aruncat o privire asupra situației epidemiologice din oraș?

- Cred că municipalitatea a făcut tot posibilul în lupta cu pandemia, de la probleme financiare, la probleme de logistică și planificare - astfel încât situația epidemică de la Chișinău să nu depășească unele „linii roșii”. Până în prezent 1 666 de paturi au fost activate în spitalele municipale pentru pacienții cu coronavirus, inclusiv 130 de paturi în secțiile de terapie intensivă. Ceea ce reprezintă, în general, 60% din toate paturile din instituțiile medicale.

Anul trecut, Chișinăul a cheltuit 128 de milioane de lei pentru măsurile de combatere a pandemiei de COVID-19. Și, rețineți, până în prezent nu a fost returnată această sumă orașului.

30 de milioane de lei au costat bugetul municipal doar diverse acte de binefacere. Noi, după cum știți, am scutit pe toată lumea de impozitul local în timpul pandemiei. Cred că nu voi greși dacă voi spune că astăzi puține capitale europene se află într-o stare atât de ... ciudată în ceea ce privește taxele și costurile.

Și astfel, în ciuda tuturor dificultăților (și, credeți-mă, au fost multe) în acest an de COVID, nu am permis situației să se transforme într-un dezastru. S-ar fi putut face mai multe? În teorie, da. Dar, în practică, la fiecare etapă, am folosit toate capacitățile posibile.

- Despre paturile din spitale este clar. Dar marea majoritate a persoanelor cu coronavirus sunt tratate acasă. Cât de eficient este asta?

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău Medic: De ce crește numărul infectărilor cu COVID-19 și care este rostul vaccinului În situația în care avem 500 de pacienți și 500 de medici de familie, totul este simplu - de trei ori pe zi, conform protocolului, medicul își sună pacientul și, în funcție de garvitate, decide dacă continuă tratamentul acasă sau este nevoie de spitalizare. Dar dacă avem 500 de medici și cinci mii de infectați cu coronavirus? Aici urmărirea stării fiecărui pacient devine o sarcină grea, deoarece relația „medic-pacient” dispare de fapt.

De altfel, odată ne-am certat foarte cu Ministerul Sănătății în legătură cu acest lucru. Drept urmare, am dezvoltat un așa-numit sistem de control de la distanță. Fiecare persoană bolnavă de coronavirus care se tratează acasă vizitează site-ul web al primăriei în fiecare zi, unde pe o pagină specială notează o listă de parametri legați de simptome și stări. Astfel, sunt generate rapoarte simple, care, totuși, permit medicului să vadă starea actuală a pacientului, precum și să evalueze dinamica. Dacă este necesar, un asistent medical vizitează pacientul acasă sau ia o decizie cu privire la spitalizare.

După cum a arătat practica, acest sistem funcționează destul de eficient ...

Îmi pare rău, am un apel: o întâlnire online pe care nu o pot rata. Să continuăm mai târziu, mai ales că avem ce să vorbim.

- Bine, vindecați-vă cât mai curând!

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova