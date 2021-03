Blogherița Maria Ciorici și-a șocat urmăritorii: Iată ce piesă a lansat - Video

CHIȘINĂU, 28 mart – Sputnik. Blogherița Maria Ciorici, cea care până acum și-a surprins urmăritorii cu poezii, se pare că a decis să treacă la altă etapă. Mai nou, influencerul a lansat piesa "Spune, mama". În mai puțin de 24 de ore, videoclipul a acumulat peste 137 de mii de vizualizări și sute de comentarii.

Blogherița a povestit că de mică iubește să cânte. Într-o postare, ea a scris că ar părea târziu această apariție pe scenă, întrucât are 32 de ani, dar mai bine acum, decât niciodată.

"Ani de zile, ani de-a rândul am visat să cânt, să mă audă o lume întreagă. Fiindcă nu aveau posibilități părinții, nu am putut merge să învăț la Conservator, dar eu nu am încetat să cânt. Visul meu se cocea - visul meu să am propriul cântec, videoclip profesional, de calitate. Cu pași mărunți am ajuns la acest vis, copt de ani de zile, prin război, prin multe săbii și bețe în roate", a scris Maria Ciorici pe pagina sa de Facebook.

Blogherița a precizat că a muncit cu o echipă profesionistă atât la piesă, cât și la filmările videoclipului.

