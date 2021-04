Ca pe vreme de război: Ce poate face statul în timpul stării de urgență

Statul are dreptul să ia de la populație anumite bunuri, iar cetățenii pot fi obligați să presteze servicii în folosul comunității. Mai mult, pot fi concediați conducători de instituții, nu și angajații simpli. Sunt doar câteva măsuri care ar pute să fie adoptate.

CHIȘINĂU, 1 apr – Sputnik. După ce miercuri Parlamentul i-a atribuit competențe suplimentare Comisiei pentru Situații Excepționale, astăzi se pregătește un plan de acțiuni privind instituirea mai multor restricții. Deocamdată, nu este clar ce vor adopta membrii comisiei, însă conform proiectului de hotărâre adoptat de deputați, Comisia are dreptul să adopte măsuri foarte dure, care nu au fost instituite nici măcar în primăvara anului trecut, când am stat izolați în case. Am analizat inițiativele cu juristul Iulian Rusanovschi.

Potrivit avocatului, sunt două puncte foarte vulnerabile. Este vorba despre „raționalizarea consumului de alimente și de alte produse de strictă necesitate” și „rechiziția de bunuri în scopul prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor care au impus declararea stării de urgență”.

"Guvernul a prevăzut posibilitatea raționalizării consumului de alimente, care ar presupune că o familie nu poate cumpăra de exemplu mai mult de jumătate de litru de lapte pe zi, mai mult de două pâini, un kilogram de orez, consum limitat. Astfel produsele din magazine să ajungă pentru populație pentru o perioadă mai îndelungată. Statul îți dictează astfel cât și ce să consumi. Ce ține de rechiziția de bunuri. Este o o prevedere neclară, s-ar putea comite abuzuri, ar putea fi luate diferite bunuri, cum ar fi automobile, pe motiv că avem nevoie de ele să luptăm cu virusul. Vom vedea dacă se va face abuz de această prevedere. Sunt două puncte care încalcă drepturile stabilite în Constituție", a declarat Iulian Rusanovschi.

Totodată, conducătorii instituțiilor pot fi demiși din funcție, nu și angajații simpli.

"Pentru angajați este o măsură bună, dar totuși ei vor putea pleca din funcție atunci când vor depune din propria inițiativă cererea de demisie. La fel, conducătorii care nu vor face față gestionării anumitor situații vor fi demiși din funcție. Vom vedea cine și cum va aplica aceste prevederi. Sunt niște inițiative neclare și lasă loc de interpretări", a precizat Iulian Rusanovschi.

Toate instituțiile vor avea un regim de lucru special, iar evenimentele de orice timp sunt interzise. De asemenea, cetățenii pot fi chemați în orice moment să presteze anumite servicii în interesul societății.

"Chemarea cetățenilor, totuși nu înseamnă obligarea lor. Dintotdeauna când a fost o problemă sau un necaz oamenii au sărit în ajutor. Nu cred că va fi o problemă și oamenii nu vor fi scoși forțat de la muncă să împartă măști, de exemplu", a precizat Iulian Rusanovschi.

Avocatul mai spune că, de când a fost instituit regim de stare de urgență în țară, toate măsurile care au fost adoptate sunt lipsite de substrat juridic sănătos și o expertiză clară. În aceste condiții, Republica Moldova s-ar putea pomeni într-o criză și mai profundă.

"Nu avem o motivație democratică la ceea ce se adoptă, de exemplu nu e clar nici până acum de ce copiii trebuie să învețe online. Nu au prezentat vreun studiu care să demonstreze această intenție. După atâtea limitări și atâtea restricții iraționale care pur și simplu au distrus afacerile mici și mijlocii, autoritățile continuă în aceeași măsură. La noi lupta cu pandemia se transformă în luptă politică. Este inadmisibil într-o țară democratică să fie luate așa măsuri. Ne vom pomeni în următoarea perioadă fără rezerve alimentare în magazine, doctorii vor ceda, numărul cazurilor de furturi vor crește pentru că oamenii nu vor avea ce mânca. Se distruge și economia", a declarat Iulian Rusanovschi.

Totodată, se va impune un regim special de intrare și ieșire din țară, regim special de circulație pe teritoriul țării, se va introduce regim de carantină și pot fi luate și alte măsuri sanitare antiepidemice obligatorii. Mai mult, vor fi impuse reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicații și populația va fi informată despre cauzele și proporțiile situației excepționale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situații și protecția populației.

Precizăm că pe teritoriul Republicii Moldova a fost instituită starea de urgență pentru o perioadă de două luni - aceasta a intrat în vigoare astăzi, 1 aprilie, și se va menține până pe 30 mai. Pentru această inițiativă au votat deputații PSRM și cei din Platforma „Pentru Moldova”. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a precizat în studioul Radio Sputnik Moldova că nu se va ajunge la un lockdown general.

"Nu vom admite să fie introdus un lockdown ca în primăvara anului trecut, nu vom permite să fie introduse restricții dure. Nu se va repeta situația din martie-aprilie, când au fost închisă granița, când toți oamenii stau acasă - nu va fi așa ceva. Parlamentul doar îi va da posibilitatea Comisiei Situații Excepționale să aibă mai multe competențe", a declarat Igor Dodon.

Iar președintele Maia Sandu a spus că nu intenționează deocamdată să conteste la Curtea Constituțională hotărârea Parlamentului, dar nu exclude că acest lucru se va întâmpla mai târziu.

"Nu are nimic în ea care să spună foarte clar ce înseamnă starea de urgență, cum aceste măsuri, care lipsesc, măsurile din stare de urgență, vor conduce la micșorarea numărului de oameni care se infectează, cum vor fi compensați cei care de pe urma acestor măsuri vor ave de pierdut anumite venituri și cum bugetul le va compensa”, a declarat Sandu.

Ea a mai spus că, dacă nu se va întâmpla acest lucru, vor exista temeiuri să considere că ceea ce s-a întâmplat miercuri în Parlament a fost un spectacol și își va rezerva dreptul de a acționa în aceste condiții.

