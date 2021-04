Ion Ceban a învins coronavirusul: Primarul a prezentat rezultatul testului

CHIȘINĂU, 1 apr – Sputnik. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a primit rezultat negativ al testului la COVID-19. Edilul-șef al Chișinăului le-a mulțumesc medicilor pentru grija și profesionalismul de care au dat dovadă față de el și față de toți cetățenii care suferă de coronavirus.

Anterior, Ion Ceban a povestit pentru reporterul Sputnik Moldova cum a aflat că este infectat cu coronavirus.

"Întorcându-mă în Moldova, după o călătorie de lucru într-una dintre țările europene, deja în mașină am simțit o durere de cap - fapt ieșit din comun pentru mine, asta pentru că am avut dureri de cap doar de câteva ori în viața mea. Anul trecut am renunțat și la fumat, și la cafea. Nici măcar nu m-am gândit la COVID, iar infecția a fost descoperită aproape întâmplător, când m-am adresat la doctori cu durerea mea de cap. Dar este bine că la timp - dacă aș fi întârziat câteva zile, cu siguranță nu ar fi trecut fără spitalizare", a povestit Ceban.

Astăzi primarul a participat la deschiderea primului centru de vaccinare publică din Chișinău. Spațiul destinat Centrului a fost oferit cu titlu gratuit de Academia de Studii Economice.

Este vorba de peste 400 de metri pătrați în centrul Capitalei, într-o clădire nouă care aparține ASEM, iar intrarea este din stradă și pentru persoanele cu necesități speciale. Acesta va activa zilnic - de luni până vineri între orele 08:00-18:00, iar în zilele de odihnă între 08:00-15:00.