Ești ceea ce mănânci: Cât de ecologice sunt fructele și legumele noastre – experți

CHIȘINĂU, 3 apr – Sputnik. Citim, auzim și poate discutăm aproape zilnic despre terapiile naturiste și proprietățile de aliment-medicament ale unor fructe și legume. Dar consumul acestora are beneficii reale pentru sănătatea organismului uman într-un singur caz: dacă nu sunt toxice, din cauza nitraților și pesticidelor utilizate în procesul de cultivare.

Agricultura ecologică are ca preocupare acest aspect: cultivarea zarzavaturilor și fructelor fără utilizarea substanțelor chimice și, prin urmare, fără poluarea mediului și cu gândul la sănătatea oamenilor.

Solicitat de Sputnik Moldova, Anatolie Prohnițchi, afirmă că este o iluzie să consideri aprovizionarea cu legume și fructe de la țară, din grădinile părinților, bunicilor, rudelor sau cunoștințelor, ca fiind o garanție automată a unei alimentații sănătoase.

„Nu este așa. Practic nu avem produse ecologic pure. Există încercări de a le avea. Sunt unele încercări de a folosi doar îngrășăminte naturale”, a apreciat Anatolie Prohnițchi.

Deosebirea dintre „eco/bio/organic” și „natural”

Ecologistul a menționat că Republica Moldova nu deține în prezent dreptul de a conferi certificate „eco” („bio”) care ar fi recunoscute pe întregul mapamond.

„În curte la noi sunt recunoscute certificatele noastre”, a spus Anatolie Prohnițchi.

Să precizăm, în context, că „bio”, „eco” și „organic” sunt sinonime și desemnează unul și același lucru, dar, conform tradiției lor, unele țări preferă un cuvânt anume dintre acestea.

Mai există și eticheta „natural”, dar aplicarea acesteia nu este reglementată prin lege și nu este neapărat o garanție că respectivele produse au fost obținute fără pesticide și îngrășăminte chimice.

Doar 1% sunt produse ecologice

„Ponderea produselor eco este de aproximativ 1% în Republica Moldova. Conform estimărilor, acestea se cultivă pe o suprafață de vreo 27 de mii de hectare”, a menționat, solicitată de reporterul Sputnik, Daniela Fornea, program manager al „AgroVisio”, un proiect care promovează agricultura ecologică și-i încurajează pe fermierii care doresc să se certifice ca producători organici.

Anatolie Prohnițchi și Daniela Fornea s-au referit la modalitatea greșită și iresponsabilă prin care gospodarii de prin sate aplică la lucrările agricole substanțe chimice. Pentru că pun pe primul plan cantitatea recoltei, aceștia exagerează frecvent cu cantitățile de fertilizanți sau utilizează substanțe chimice pentru combaterea unor dăunători într-o concentrație mai mare decât cea suficientă – pentru a fi siguri că stropirea „are efect”.

„Agricultura organică este o profesie pentru eroi”

Vasile Niculiță este un fermier din satul Drăgușeni, raionul Hâncești, care cultivă legume ecologice și spune că „în zilele de azi agricultura organică este o profesie pentru eroi”.

Ideea unei asemenea afaceri i-a venit după ce a lucrat vreo 10 ani peste hotare, dar nu în agricultură, ci la o întreprindere din domeniul fabricării lemnului. Absolvise doar liceul când a plecat în străinătate, pentru a-și asigura venitul necesar pentru trai. S-a gândit însă că este capabil de mai mult și poate face ceva important pe cont propriu, la el acasă. Și a reușit. A absolvit și Facultatea de Ecologie și Inginerie ambientală de la Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”.

În prezent, Vasile Niculiță se află în procesul de certificare a produselor sale, adică pentru recunoașterea lor drept „produse organice”. Această clasificare se acordă inclusiv după monitorizarea, timp de trei ani, a solurilor pe care sunt cultivate produsele.

© Photo : Facebook / Ecoparadis Legume de la ferma lui Vasile Niculiță

Vasile Niculiță a povestit pentru Sputnik că și-a inițiat ferma de legume prin 2017. Aceasta ocupă o suprafață de 1,65 hectare, terenurile fiind arendate aproape în totalitate.

Ferma este împărțită în șase parcele, pe care cultivă legume prin rotație – le mută locul, pentru a preveni secătuirea solului, așa cum presupune agricultura ecologică. Mai are și o livadă de nuci, dar aceasta este încă prea tânără pentru a rodi.

L-am întrebat pe Vasile Niculiță care a fost și este relația lui cu statul, dacă a avut suport din partea acestuia.

„Eu nu văd un impediment din partea statului. Eu chiar am fost ajutat de stat. Când am revenit în țară, am aplicat pentru un grant și l-am obținut. Am cumpărat un microbuz și un sistem de irigare”, a povestit Vasile.

„Este ceva sfânt pentru mine să fiu corect”

L-am întrebat pe fermier cum își convinge clienții că produsele sale sunt ecologice, sigure pentru consum. A răspuns că nici nu-și prea face multă publicitate, pentru că are suficienți clienți fideli – aceștia, la dorință, îi pot vizita și grădina chiar. Dacă îi solicită produsele în mod constant, înseamnă că le plac și au încredere.

„Este ceva sfânt pentru mine să fiu corect, să nu aibă nimeni pentru ce mă arăta cu degetul”, a spus Vasile.

Și-a găsit clienții cu ajutorul internetului, a unui târg de produse ecologice din Chișinău – „EcoLocal”, a deschis și un magazin online – „EcoParadis”. Dar nu încearcă în mod special să sporească numărul clienților acum, pentru că ferma lui de legume ocupă o suprafață nu prea mare și, prin urmare, produce constant cam același volum de zarzavaturi.

„Am suprafețe mici și nici nu fac multă publicitate”, a menționat fermierul.

Are însă planuri de extindere a afacerii și așteaptă momentul potrivit să le înfăptuiască.

„După certificare, voi avea credibilitatea însoțită de documente că produsele sunt ecologice”, a menționat Vasile.

Apa pentru irigarea fermei de legume o ia din râul Cogâlnic.

„Dar apa este curată, pentru că este foarte aproape de izvorul râului. Am cercetat acest aspect și nu există niciun factor poluant”, a asigurat interlocutorul.

Fermierul a spus că în anul 2020 a fost afectat nu atât de consecințele restricțiilor impuse în contextul pandemiei, cât de secetă. Cartofii i-au rodit, dar varza nu prea.

Vasile Niculiță livrează produse și în Chișinău. El are două tipuri de oferte: „coș săptămânal”, pe care-l umple cu toate felurile de legume proaspăt recoltate, și „coș personalizat”, în care pune ceea ce dorește clientul. Livrează și în Chișinău.

A spus că nici nu dispune de un depozit. Legumele proaspăt culese sunt îndată livrate consumatorului.

Calitatea produselor ecologice este verificată în cadrul unor vizite anunțate și inopinate ale reprezentanților autorităților responsabile.

Fermierii care cultivă produse ecologice au nevoie de sprijin

Anatolie Prohnițchi a apreciat destul de critic activitatea celor care au condus Ministerul Agriculturii, indiferent de „culoarea politică”, în privința extinderii agriculturii ecologice.

În opinia sa, domeniul nu s-a dezvoltat precum ar fi fost posibil, iar statul nu i-a sprijinit semnificativ pe fermierii dispuși să cultive produse organice.

Ecologistul a menționat că statul n-a oferit compensații pentru produsele ecologice, pentru a le încuraja. Dar fermierii care obțin produse ecologice au nevoie de suport: este cunoscut că, în cazul agriculturii organice, recoltele sunt mereu mai mici decât în cazul agriculturii convenționale. Este clar, prin urmare, și de ce produsele ecologice costă mai scump.

Și cartoful violet (mov), o legumă încă exotică pe meleagurile noastre, este un produs cultivat ecologic de unii fermieri din Moldova.

© Sputnik / Eleonora Lisnic Cartofi de culoare violet

Soiul a și fost îndrăgit de numeroși consumatori.

Anul acesta însă nu prea au fost doritori de a-l planta, din cauză că încă mai este proaspătă amintirea secetei de anul trecut, care a redus drastic recolta, iar cartoful violet și așa rodește mai slab decât cel obișnuit, a explicat pentru Sputnik Daniela Luca, reprezentant al unor producători din agricultura ecologică.

„Roada e cam de două ori mai mică decât la cartoful convențional”, a menționat Daniela Luca.

În opinia lui Anatolie Prohnițchi, Moldova are cetățeni capabili să dezvolte afaceri, inclusiv în domeniul agriculturii ecologice, întru binele general al societății.

