Video: A murit solistul formației ”Pesnearî”

CHIȘINĂU, 13 apr – Sputnik. Membrul formației vocal-instrumentale ”Pesnearî” Leonid Bortkevici a murit la vârsta de 71 de ani. Despre aceasta a comunicat pentru Sputnik Belarus soția artistului. Cauza morții nu se cunoaște.

Bortkevici s-a născut pe 25 mai 1949 la Minsk. În timpul studiilor la colegiul tehnic a fost solist al unei orchestre locale, iar mai târziu a devenit vocalistul ansamblului „Merele de Aur”.



A venit la VIA „Pesnearî” în 1970. În 1980, Bortkiewici a părăsit ansamblul, iar în 1999 a revenit în componența acestuia. După moartea conducătorului artistic al formației "Pesnyarî", Vladimir Muleavin, el a părăsit formația și a creat ansamblu numit "Pesneari" sub conducerea lui Leonid Bortkevici. Această formație s-a destrămat în 2008. Ulterior, alături de câțiva colegi, s-au reunit iarăși sub aceeași denumire.

Piesele formației vocal-instrumentale ”Pesnearî” ("За полчаса до весны", "Вологда", "Беловежская пуща", "Олеся", "Березовый сок", "Косил Ясь конюшину", "Александрина" și multe altele) au intrat în ”fondul de aur” al muzicii ruse.

