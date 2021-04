Șeful statului spune câte vaccinuri ar urma să mai ajungă în Republica Moldova

CHIȘINĂU, 14 apr - Sputnik. Maia Sandu a declarat în cadrul unei emisiuni live la un portal de știri că țara noastră ar urma să primească în curând mai mult doze de ser împotriva noului coronavirus. Totodată, până la sfârșitul acestei luni trebuie să ajungă ultima tranșă oferită de către România.

„Noi am beneficiat de donații și suntem foarte recunoscători și în această lună, până la sfârșitul lunii, va veni ultima tranșă de doze de vaccin din România, dar această tranșă va merge în mare parte pentru rapel deja, pentru că va începe rapelul”, a menționat șeful statului.

Șeful statului a menționat că la fel în această perioadă trebuie să ajungă un lot de 50 de mii de vaccinuri prin intermediul platformei COVAX.

„Urmau să vină mai multe, urma să vină o cantitate de 90 de mii de doze, dar pentru că au fost aceste discuții și întreruperi de furnizări la nivel internațional, din păcate s-a redus. Noi negociem cu Pfizer și sper că în următoarele două săptămâni maximum o să ne spună cât putem să cumpărăm și în ce perioadă”, a precizat Maia Sandu.

Totodată, șeful statului a anunțat că Republica Moldova va mai primi peste 100 de mii de doze de vaccinuri Pfizer prin intermediul platformei COVAX. Dozele ar urma să ajungă în țara noastră până la sfârșitul lunii iunie. Președintele a menționat că în prezent se poartă negocieri cu Uniunea Europeană și România ca țara noastră să mai poată procura vaccinuri.

Maia Sandu a vorbit și despre licitația care a fost lansată de către autoritățile din sănătate privind procurarea vaccinului anti-COVID.

„Aceasta este licitația pe care a anunțat-o Ministerul Sănătății. Din start le-am spus că nu o să participe nimeni la licitație, pentru că toată lumea aleargă după vaccin și nu o să vină nimeni ca să-l ofere. Am înțeles că au un singur tip de vaccin, am înțeles că prețul este destul de mare și decizia trebuie s-o ia ministerul pornind de la analiza prețului și disponibilitatea sau dorința cetățenilor de a se vaccina”, a declarat președintele.

Totodată, Sandu a menționat că țara trebuie să le pună la dispoziția cetățenilor o varietate de vaccinuri, astfel încât fiecare să poată alege cu care să fie imunizat.

În țara noastră au fost aduse până acum 112 970 de doze de vaccin. Este vorba despre 86 400 de doze de Astrazeneca, care a fost redenumit în Vaxzevria, 24 570 de doze de Pfizer și două mii de doze de Sinopharm.

Amintim că Ministerul Sănătății a anunțat că marți, 13 aprilie, a fost dat startul celei de-a doua etape de vaccinare cu Pfizer. Astfel, cei care au primit prima doză de ser sunt așteptați ca să-și administreze și cea de-a doua doză.

Precizăm că în Republica Moldova campania de vaccinare împotriva noului coronavirus a început în data de 2 martie. Conform datelor oficiale, de atunci și până în prezent au fost imunizate peste 68 de mii de persoane.

În urma administrării vaccinului, 37 de persoane au avut reacții adverse moderate, iar 957 au prezentat reacții adverse ușoare.

În data de 19 martie a ajuns un lot de 24 570 de doze de vaccin Pfizer prin intermediul platformei COVAX.

Pe 8 aprilie, autoritățile din sănătate au fost informate prin intermediul canalelor diplomatice despre faptul că Federația Rusă este disponibilă să livreze țării noastre, sub formă de ajutor umanitar, 182 de mii de doze de vaccin Sputnik V, dintre care 62 de mii de doze vor fi repartizate în regiunea transnistreană.

Totodată, săptămâna trecută, Ministerul Sănătății a anunțat că țara noastră se pregătește să cumpere 400 de mii de doze de vaccin anti-COVID de la o companie farmaceutică din China. Este vorba despre serul CoronaVac care este produs de compania biofarmaceutică privată SINOVAC BIOTECH LIMITED. Potrivit Comitetului de coordonare a imunizării împotriva COVID-19, compania este singurul producător de vaccin care a răspuns solicitărilor adresate de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate producătorilor de vaccin.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova