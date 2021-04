Examenele de BAC ar putea fi anulate și în acest an - detalii

Deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova insistă pe anularea în acest an a examenelor de bacalaureat.

CHIȘINĂU, 27 apr - Sputnik. Examenele de bacalaureat ar putea fi anulate și în acest an. Un proiect de lege a fost înregistrat de deputații PSRM și urmează să fie examinat la următoarele ședințe ale Parlamentului. Într-un briefing de presă deputații socialiști Marina Radvan și Nichita Țurcan au informat că prin proiectul de lege înaintat de socialiști se solicită și anularea examenelor de absolvire din acest an. Motivul invocat de deputați, care stă la baza anulării examenelor ar fi modul în care în acest an pandemic au fost organizate lecțiile.

„În 2021 lecțiile s-au desfășurat de la distanță, iar autoritățile nu au asigurat fiecare elev cu echipamentul necesar pentru studiile online”, a declarat deputatul Marina Radvan.

Deputații spun că elevii recunosc că nu sunt suficient de pregătiți pentru a susține examene în acest an, din cauza procesului defectuos de studii din acest an. Parlamentarii propun ca să fie aplicată practica din anul trecut, astfel încât notele de absolvire a liceului să fie calculate în baza mediei pentru ultimii trei ani de studii. De asemenea, proiectul prevede susținerea opțională a examenelor de bacalaureat pentru liceenii care intenționează să-și continue studiile în instituțiile de învățământ superior de peste hotare. Acest mecanism urmează să fie elaborat de comun acord cu Ministerul Educației.

Amintim că ministrul Educației, Lilia Pogolșa, a declarat anterior că absolvenții claselor a XII-a vor susține examenele de bacalaureat în acest an, iar în prezent se pregătesc pre-testările pentru elevi.

