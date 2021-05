Irina Vlah a felicitat cetățenii în limba de stat: Ce i-a îndemnat pe oameni

CHIȘINĂU, 2 mai - Sputnik. Bașcanul Găgăuziei a menționat în mesajul său de felicitare că, la mai bine de un an de pandemie, sufletele oamenilor au nevoie de lumină, liniște și pace.

„Deja de un an trăim sub presiunea epidemiei și a restricțiilor sanitare – am pierdut apropiați, prieteni și cunoscuți. Epidemia ne-a determinat să regândim valorile și prioritățile. Am învățat să apreciem mai conștient valoarea vieții și a sănătății. Am învățat să ne protejăm unii pe alții și să ne ajutăm reciproc”, a scris Irina Vlah.

Totodată, guvernatorul autonomiei a precizat că deși oamenii s-au obișnuit ca în această zi să se adune cu toți cei dragi la o masă, în acest an a venit cu îndemnul de a respecta recomandările medicilor și a evita aglomerația de oameni, sărbătorind în mai multă liniște decât ne-am s-a obișnuit.

„Așa ne vom proteja apropiații și prietenii, și ne vom ajuta să trecem prin epidemie cu mai puține pericole pentru viața și sănătatea noastră. Vă felicit cu venirea Sfintelor Sărbători de Paști și vă doresc lumină în suflete, pace și căldură în case”, a adăugat bașcanul.

