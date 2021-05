Cum să străbați Europa doar cu bicicleta: Aventura unui tânăr care a parcurs 10 mii de km

CHIȘINĂU, 10 mai - Sputnik. Pasiunea pentru călătorii și ciclism l-a adus pe Ștefan Gîncu aproape de capătul pământului. Cel puțin acolo își dorește să ajungă cu bicicleta, dar mai exact la Cabo da Roca, Portugalia, care este considerat punctul extrem vestic al continentului Eurasia. Nu i-a rămas mult până a-și realiza visul, iar până acum a reușit să parcurgă cu bicicleta 10 600 de kilometri.

© Photo : Arhivă personală / Ștefan Gîncu Un tânăr din Moldova a decis să călătorească prin Europa cu bicicleta

Aventura lui Ștefan a început de la o călătorie spontană pentru zece zile în România și nici nu s-a gândit că această călătorie va lua o asemenea întorsătură.

„Am planificat în zece zile să ajung în Transfăgărășan, să urc pe vârful Moldoveanului, cel mai înalt vârf de munte din România și pe urmă să cobor spre București, apoi litoralul Mării Nege din Constanța. Doar zece zile era planificat, dar după asta, până a ajunge în Constanța, am avut o revelație și am zis că vreau să merg mai departe, eram foarte entuziasmat și am avut niște emoții unice și am decis să merg mai departe. Mi-am sunat prietenul și el m-a încurajat și iată așa am ajuns până unde sunt acum”, a mărturisit Ștefan Gîncu.

Ștefan Gîncu a declarat pentru Sputnik Moldova că nu a stat mult pe gânduri și imediat ce a vizitat câteva locuri din România, a pornit mai departe la drum. Tânărul a mers pe litoralul bulgăresc și a pornit spre Grecia, dar se pare că lucrurile nu erau chiar așa cum se aștepta Ștefan, iar la frontieră l-au așteptat câteva surprize.

© Photo : Arhivă personală / Ștefan Gîncu Un tânăr din Moldova a decis să călătorească prin Europa cu bicicleta

„La prima frontieră care era cea mai aproape de mine am încercat să intru în Grecia, frontiera ceea era doar pentru camioane, următoarea frontieră pe care puteam s-o trec era la peste 300 de kilometri, dare eu văzusem pe hartă că Turcia mai are o frontieră cu Grecia la 20 de km de mine și am vrut să încerc să trec pe aici, dar și aici era închisă frontieră. Apoi am mai fost la o frontieră a Turciei cu Grecia și la fel era închisă, nu mi-au permis să trec. Ulterior, m-am întors înapoi la punctul de unde am pornit și după asta am mai mers 360 de km ca să ajung la altă frontieră ca să pot deja trece. (…) Eram la un pas ca să cedez, eram dezamăgit”, a povestit tânărul.

Pandemia l-a pus la câteva încercări pe Ștefan, ca să poată ajunge în Grecia, el era nevoit să facă testul la COVID-19 în Bulgaria, apoi trebuia să meargă repede până la frontieră ca să reușească în 72 de ore să-l prezinte și să poată intra în Grecia. Ștefan spune că drumul spre țara zeilor a durat în jur de opt zile, dar când a ajuns - era cel mai fericit.

A mers pe muntele Athos. Ulterior, din Grecia a vrut să ajungă în Albania, dar din cauza restricțiilor, era nevoit să stea în carantină. Astfel, a decis să înconjoare Albania cu un feribot și a ajuns în Italia, iar imediat de acolo a pornit înapoi spre Croația, Slovenia, apoi s-a întors din nou în peninsula italiană.

„În nordul Italiei am foarte mulți prieteni, foarte multe rude, am mers și mi-am văzut prietenii și rudele și coborând încet, încet până în Ancona. Acolo când am ajuns era deja 15 noiembrie, erau deja alegerile la noi și a doua zi s-a pus carantină în totală în Italia și nu mai puteam să circul nicăieri. Mă oprea poliția și nu-mi permiteau să intru într-o altă localitate fără vreun document de permisiune de la statul italian sau de la locul de muncă și atunci am hotărât să fac o pauză. În pauză am mers în Germania, deja cu autobusul. Am mers la un prieten și tot așteptam momentul când se vor ridica restricțiile în Italia ca să pot continua din punctul în care m-am oprit. În februarie am pornit mai departe”, a menționat Ștefan.

© Photo : Arhivă personală / Ștefan Gîncu Un tânăr din Moldova a decis să călătorească prin Europa cu bicicleta

După pauza sa de două luni, a revenit în Ancona și a continuat să străbată Italia în lung și-n lat, a mers la vulcanul Etna, unde a rămas impresionat de cele văzute, iar apoi a pornit spre Coasta de azur din Franța, a urmat Andora, iar acum se află în Spania. Tânărul spune că aventura sa nu s-a oprit aici și că mai are de parcurs câteva drumuri până a ajunge la visul său.

„Merg mai departe spre Gibraltar, am mai văzut că Spania mai are un mic teritoriu pe continentul african și vreau neapărat să ajung acolo, dacă o să-mi permită să trec. Nu sunt sigur că o să-mi reușească, dar dacă da, atunci ar fi minunat. După, vreau să mă întorc și să merg spre Portugalia, vreau să ajung în Lisabona, iar lângă Lisabona este un loc numit și capătul pământului. Este cel mai de vest punct al Europei și țin neapărat să ajung acolo cu bicicleta. (…) Îmi doresc foarte mult după asta să mă întorc acasă cu bicicleta, dar totul depinde de starea mea fizică și spirituală, dar și de buget”, a mai mărturisit ciclistul.

© Photo : Arhivă personală / Ștefan Gîncu Un tânăr din Moldova a decis să călătorească prin Europa cu bicicleta

Ștefan inițial a pornit la drum cu 150 de euro și cu 40 de dolari pe card, trebuia să-i ajungă pentru escapada sa din România, dar dacă planurile sale s-au schimbat a fost nevoie de bani pentru a-și putea continua călătoria.

Aici l-au ajutat prieteni, dar și oamenii cu inimă mare care n-au rămas indiferenți și au decis să-i dea o mână de ajutor lui Ștefan pentru a-și continua drumul. Totuși, tânărul a reușit să mai pună un ban deoparte când a mers pentru două luni în Germania, unde a și lucrat în această perioadă.

„Eu îmi gătesc singur mâncare, mă strădui cât mai ieftin pentru că într-adevăr nu am foarte mulți bani ca să-mi permit restaurant, hoteluri și altele. Dorm numai în cort și niciodată n-am dormit la hotel, doar în cort sau la moldovenii noștri din diaspora care mă invită. (…) Moldovenii noștri sunt foarte primitori și îmi pare rău că nu pot să ajung la toți care m-au invitat. În ochii lor se vede dorul de casă. Prin mine ei își alină dorul de casă, mai ales cum eu vin cu drapelul nostru, facem poze și ei sunt foarte entuziasmați”, a mai povestit Ștefan Gîncu.

© Photo : Arhivă personală / Ștefan Gîncu Un tânăr din Moldova a decis să călătorească prin Europa cu bicicleta

După zeci de zile petrecute în cort, prin ploaie și vânt, Ștefan a reușit să adune amintiri, iar printre locurile văzute sunt și cele care i-au căzut tronc la inimă și unde s-ar mai întoarce cu prima ocazie. Este vorba despre orașul Zadar din Croația.

„Acolo am avut emoții speciale. Am prins în orașul acesta un apus, era atât de frumos. Apunea soarele și acolo sunt niște scări care sunt în formă de pian, dar în același timp, când se lovește apa de ele scot sunete de nai. Este și o construcție din lumini și toate astea la un loc, combinate cu apusul de soare, este fenomenal. (…) Aceste chestii atât de tare m-au emoționat că aici aș vrea să mă mai întorc, dar deja cu cineva drag”, a spus tânărul.

© Photo : Arhivă personală / Ștefan Gîncu Un tânăr din Moldova a decis să călătorească prin Europa cu bicicleta

Pe lângă locurile pitorești pe care a reușit să le vadă, Ștefan spune că au fost și momente mai neplăcute, dar care l-au făcut să iasă din zona sa de confort și să-l facă mai puternic.

Frigul, ploile, dormitul în cort și pe ploaie, și pe vânt, animalele sălbatice pe care le-a întâlnit în cale, toate acestea au dat gust călătoriei sale, spune tânărul. Astfel, el nu regretă nicio secundă că s-a aventurat într-o asemenea escapadă și susține că va avea ce le povesti copiilor și nepoților.

Ștefan spune că s-a simțit că în lume este pandemie, mai ales că din cauza restricțiilor unele locuri nu pot fi vizitate de turiști. Tânărul a menționat că toate aceste măsuri au afectat toate statele.

„Un dezavantaj a fost faptul că unele locuri pe care am vrut să le vizitez era închise pentru turiști. Pentru fiecare stat este un dezavantaj pentru că pierde foarte mulți bani. (…) Dar au fost și avantaje și anume edificiile care erau deschise, eu mergem liber pe acolo, când de obicei, până la pandemie, într-un loc foarte cunoscut trebuia să stai în rând câteva ore numai ca bilet să-ți cumperi. Dar evident că toate statele au avut de suferit din cauza asta”, a mai adăugat Ștefan.

© Photo : Arhivă personală / Ștefan Gîncu Un tânăr din Moldova a decis să călătorească prin Europa cu bicicleta

De când a pornit la drum a adunat deja 118 zile doar pe bicicletă și peste zece mii de kilometri parcurși, dar asta nu e tot. Tânărul spune că și-ar dori să se întoarcă în Moldova tot pe două roți, dar spune că asta îi va lua timp și resurse, dar se va gândi cum ajunge acasă abia după ce reușește să ajungă unde și-a propus. Ștefan spune că nu exclude că s-ar mai aventura într-o asemena călătorie, dar deja ar alege alte continente, pe care cu drag le-ar explora.

Ștefan Gîncu a mai mărturisit că acum are suficient timp de a se gândi și de analiza ce a făcut și ce și-ar mai dori să facă. El a catalogat această escapadă ca fiind mai degrabă o călătorie spre cunoașterea propriei persoane, deoarece ai suficient timp să gândești.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova