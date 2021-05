Ce evenimente vor avea loc în Capitală de Ziua Internațională a Familiei

Primăria Capitalei, dar și Ministerul Educației a pregătit un șir de activități cu ocazia marcării Zilei Internaționale a Familiei. Astfel, conform programului, în Chișinău se vor desfășura flashmob-uri și mai multe inaugurări.

Pentru sâmbătă, ora 15:00, este planificată inaugurarea scuarului „Guguță” din sectorul Râșcani, de pe strada Kiev. Totodată, la ora 16:00, Primăria municipiului Chișinău organizează flashmob-uri în mai multe locații din Capitală în contextul Zilei Internaționale a Familiei:

La havuzul din scuarul Catedralei Mitropolitane va avea loc un recital muzical-literar, prezentat de Școala de Muzică „E. Doga”;

La havuzul din scuarul Complexului Memorial „Feciorilor Patriei – Sfântă Amintire”, str. Miron Costin este planificat un program artistic, prezentat de Școala de Arte „Valeriu Poleakov”;

La havuzul muzical din Parcul „Valea Trandafirilor” se va desfășura un recital de muzică la acordeon. Vor prezenta elevii Școlii de Arte „A. Stârcea”;

La havuzul din Parcul „La Izvor” este preconizat un recital muzical prezentat de familia Soțchi, Școala de Muzică „Maria Bieșu”;

La havuzul din scuarul monumentului Doina și Ion Aldea Teodorovici, str. A. Mateevici va avea loc un program artistic. Vor prezenta elevii Școlii de Arte „A. Stârcea”;

La havuzul din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, oamenii sunt așteptați să vizioneze programul artistic prezentat de Școala de Arte „Valeriu Poleakov”.

De Ziua Internațională a Familiei se va inaugura, după reparație capitală, Grădina Publică „Alunelul” din sectorul Buiucani. Evenimentul va avea loc la ora 19:00.

Totodată, Ministerul Educației a pregătit o serie de evenimente ce s-au desfășurat online începând cu data de 6 mai.

Tinerii din țară au participat la evenimentul „International Language Café” ce presupune o întrunire online cu vorbitorii nativi de limbi străine (engleză, franceză, germană, româna și rusă) din diferite țări. În cadrul acestei ediții, cei 48 de participanți au vorbit despre tradițiile din familie în diferite colțuri ale lumii, rolul femeii și a bărbatului, precum și despre specificul comunicării și a educației copiilor.

La fel, în contextul Zilei Internaționale a Familiei, în perioada 26 aprilie - 12 mai s-a desfășurat Concursul Național „Familia Sportivă”. Scopul concursului a fost promovarea și cultivarea unui mod sănătos de viață în familie și societate. La concurs au participat familiile cu copii cu vârsta de până la 15 ani. Echipele au trecut 2 probe: filmulețul video „Gimnastica matinală în familie” și filmulețul video „Dezvoltarea calităților fizice cu diferite obiecte”.

Vineri, 14 mai, a fost derulat filmul autohton „Nuntă în Basarabia” – comedia romantică, care redă cu mult umor momentul întemeierii unei familii.

Totodată, Ministerul Educației a precizat că seria de evenimente dedicate Zilei Internaționale a Familiei se va încheia cu o sesiune online dedicată educației copiilor: „Influența inteligenței emoționale asupra dezvoltării copiilor”. La eveniment sunt invitați părinții care vor să afle mai multe despre importanța inteligenței emoționale și impactul acesteia asupra dezvoltării copilului. Evenimentul va avea loc la 20 mai 2021, ora 19:00.

Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 20 septembrie 1993, ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor. În fiecare an, secretarul general al ONU alege un motto special pentru eveniment. Astfel, în acest an, motto-ul este „Familii și noi tehnologii”.

