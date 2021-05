Sunteți în căutarea unui loc de muncă? Iată unde puteți lua salariu de 36 de mii de lei

CHIȘINĂU, 16 mai – Sputnik. Persoanele aflate în căutarea unui job ar trebuii să consulte lista propusă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Instituția prezintă cele mai bine plătite locuri de muncă vacante.

Top 100 Cele Mai Platite Locuri Vacante (14 Mai 2021) by DO on Scribd

Astfel, cel mai mare salariu, printre locurile de muncă declarate la Agenție, este oferit pentru poziția de manager sisteme de calitate la Danube Oil Company SRL care își desfășoară activitatea în municipiul Cahul, satul Giurgiulești, în domeniul extracției uleiului de floarea soarelui. Cel care va reuși să convingă angajatorul că are abilitățile necesare, va putea ridica un salariu între 32 și 36 de mii de lei. Totodată, compania mai are nevoie de mecanic-șef, maistru, operator în sectorul de producție, mecanic, operator în sala de cazane, electrician etc., pentru care se oferă de la 10 până la 27 de mii de lei lunar.

Magistrala-Nord SRL oferă 20 de mii de lei pentru funcția de contabil, precizând că experiența de muncă nu este o condiție obligatorie, dar sunt necesare studii superioare în domeniul finanțelor sau cel administrativ. Locul de muncă este în orașul Drochia. Compania mai ofertează un loc de muncă vacant pentru poziția de inginer, responsabil de construcția și reparația drumurilor cu utilaje sau tehnică specială, oferind un salariu de 15 mii de lei.

Persoanele care au cunoștințe în domeniul construcțiilor pot pretinde la un salariu de18-20 de mii de lei, oferit pentru un inginer responsabil de șantierul în lucru care va activa în raionul Telenești. Locul vacant este ofertat de compania turcă „Onur Taahhut Tașimacilik Inșaat Ticaret Ve Sanayi” SRL. Compania mai caută specialiști în domeniul construcțiilor de drumuri și poduri (inginer, geogez, topograf, mașinist etc.), inclusiv persoane cu funcții de conducere (diriginte de șantier, șef de șantier, șef de parcare). Locurile de muncă sunt în municipiul Comrat și raionul Telenești. Compania oferă transport, cazare (la necesitate), prânz și salariu motivant (10-18 mii lei).

Spitalul clinic militar central din municipiul Chișinău este în căutare de medici și personal din domeniul medical, pentru aceste locuri de muncă vacante se acceptă personal cu experiență minimă și se oferă 12-17 mii lei.

În top sunt și salarii de 15-17 mii lei declarate de angajatori pentru locurile de muncă vacante: manager proiecte în construcție, inginer în construcții, manager achiziții, programatori, medici, sudori etc.

Locurile de muncă disponibile, pot fi accesate atât de femei, cât și de bărbați, precizează ANOFM.

