Ar putea fi scoase unele restricții? Ce pregătește Ministerul Sănătății

CHIȘINĂU, 18 mai – Sputnik. Șeful adjunct al direcției Sănătate a municipiului Chișinău Boris Gîlcă a declarat în studioul Sputnik Moldova că autoritățile mizează că vor reuși să imunizeze cel puțin 70 la sută din populația țării. În acest sens, Ministerul Sănătății ar putea veni cu unele facilități.

"Ministerul Sănătății va convoca Comitetul Național de Imunizare unde se va discuta să fie scoase orice restricție pentru vaccinare. Noi, în Chișinău, am fost mai insistenți și am promovat aceste lucruri un pic mai rapid. Am scos restricția care prevedea nemijlocit viza de reședință în oraș, înscrierea sau neînscrierea la un medic de familie. Oricine se poate vaccina, la orice instituție medicală de asistență medicală primară, chiar și din afara Chișinăului. Evident, situația la nivel național necesită o analiză mai temeinică", a declarat Boris Gîlcă.

El a precizat că multe persoane sunt încă sceptice dacă să-și administreze sau nu vaccinul, din cauza dezinformărilor care apar în societate. Totuși, este vizibil deja efectul pozitiv al imunizării cetățenilor.

"În primul rând, nu avem infectări în rândul personalului medical. Cazurile comunitare au scăzut dramatic și nu vedem presiunile care au fost pe sistemul medical. În Chișinău am scos gradual din circuitul COVID-19 cinci spitale", afirmă șeful adjunct al direcției Sănătate a municipiului Chișinău.

Gîlcă spune că în țară vor mai ajunge vaccinuri, iar acum este important ca autoritățile să le gestioneze corect. Mai mult, el susține că este greșit atunci când cetățenii aleg preparatul cu care să se imunizeze. Asta pentru că toate vaccinurile sunt eficiente, iar oamenii trebuie să înțeleagă că fiecare companie producătoare duce o luptă comercială doar pentru a-și promova insistent produsul.

"Cel mai bun vaccin este cel pe care îl avem la dispoziție astăzi, căci mâine poate fi deja prea târziu. toate vaccinurile sunt eficiente, sunt cele mai bune dacă nu le amânăm. Nu există diferențe între vaccinuri, efectele secundare sunt la toate vaccinurile și este un lucru normal să apară reacții adverse. Avem un beneficiu că ne-au susținut multe țări prin donații de vaccin, pe lângă cele procurate. Mă refer la cele venite din România și Federația Rusă. China, Arabia Saudită. Pe de altă parte, autoritățile vor să mai procure ca să fie o rezervă de vaccinuri", spune Gîlcă

Potrivit datelor Ministerului Sănătății, până în prezent 209 881 de cetățeni s-au imunizat cu prima doză de vaccin, iar 33 065 cu cea de-a doua.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova