Ziua Internațională a Muzeelor: Ce putem vedea astăzi

CHIȘINĂU, 18 mai – Sputnik. De Ziua Internațională a Muzeelor, instituțiile își deschid larg ușile pentru vizitatori. Astfel, începând de astăzi, 18 mai, muzeele din Republica Moldova organizează o serie de evenimente la care sunt invitați toți doritorii.

Astfel, din această după amiază, Muzeul Național de Artă al Moldovei inaugurează expoziția de pictură și grafică realizată de artistul basarabean Pavel Șilingovski. Intrarea va fi gratuită pentru toate categoriile de vizitatori în toate expozițiile Muzeului.

Tot astăzi, Muzeul Național de Istorie a Moldovei așteaptă toți vizitatorii la atelierul „Magia vaselor cucuteniene”. Atelierul se desfășoară pe parcursul întregii zile, iar vizitele și activitățile în atelier sunt gratuite.

Mai multe evenimente sunt organizate la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, încă din data de 13 mai. Astfel, până la sfârșitul lunii, vizitatorii au ocazia de a vedea originalele unor documente referitoare la întemeierea Mănăstirii Noului Neamț. Pe 22 și 23 mai, între orele 10:00 - 16:00, în curtea Muzeului se va desfășura Târgul Meșterilor Populari. Aici, publicul va descoperi arta meșteșugurilor tradiționale, dar și îi va cunoaște pe meșterii populari autohtoni.

Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” și filialele acestuia pot fi vizitate pe parcursul zilei de astăzi, la fel gratuit. Pe data de 21 mai, la ora 16:00, la sediul din strada Alexei Mateevici, nr. 79, va avea loc vernisarea expoziției stradale „Scriitori din cronica Unirii”.

În perioada 18-22 mai, expoziții tematice vor fi organizate și la filialele Muzeului Casa-muzeu „Alexandru Donici” din satul Donici, raionul Orhei, Casa-muzeu „Constantin Stamati” din satul Ocnița, raionul Ocnița și Casa-muzeu „Grigore Vieru” din satul Pererîta, raionul Briceni.

Pe data de 22 mai, la ora 10:00, la Casa-Muzeu „Alexandr Pușkin” va avea loc vernisarea expoziției „В нашей Бессарабии в впечатлениях недостатку нет”. Ulterior va fi organizat un program literar muzical și un recital de poezii. Intrarea la eveniment și la expozițiile Muzeului este liberă.

Amintim, în fiecare an la 18 mai comunitatea mondială celebrează Ziua Internațională a Muzeelor. În acest an Ziua Internațională a Muzeelor este marcată sub genericul „Viitorul Muzeelor: recuperează și reimaginează”, prin urmare toți actorii sociali sunt îndemnați să conștientizeze potențialul muzeelor ca promotor al recuperării și inovării în perioada post-COVID.

