Gordienko: A venit ziua X și am emoții foarte mari

CHIȘINĂU, 20 mai - Sputnik. Natalia Gordienko, reprezentanta Republicii Moldova la Eurovision 2021, recunoaște că are mari emoții cu câteva ore înainte de începerea celei de-a doua finală a concursului muzical.

„Ieri a avut loc repetiția generală, iar juriul internațional le-a acordat note tuturor participanților în cea de-a doua semifinală. Astăzi a venit ziua X și să vă zic sincer, am emoții foarte mari! Anume în această seară se va lua o decizie, dacă Moldova va participa sau nu în marea finală. Este un moment foarte important pentru noi și, tocmai de aceea, vreau să vă reamintesc încă o dată că voturile concetățenilor noștri aflați peste hotarele Moldovei sunt extrem de importante”, a scris Gordienko pe instagram.

De precizat, cetețenii din Republica Moldova nu pot vota pentru propria reprezentanta țării noastre. În cea de-a doua semifinală votează doar cei care se află pe teritoriul Austriei, Poloniei, Serbiei, Islandei, Cehiei, Bulgariei, Elveției, Finlandei, Letoniei, Georgiei, Portugaliei, Albaniei, Spaniei, Danemarcei, Estoniei, Marii Britanii, Greciei și Franței.

„Vreau să-i îndemn pe toți prietenii mei din țările sus-menționate să voteze pentru Moldova. Numărul nostru este 7. Eu cred în voi, în echipa noastră și în țara noastră dragă, Moldova. Vreau să vă rog să-mi țineți pumnii diseară și să ne susțineți. Fiecare vot este foarte important pentru Moldova”, a mai scris interpreta pe pagina sa de Instagram.

De precizat, televotingul va începe la finalul show-ului. Se poate vota și prin intermediul aplicației The official Eurovision App, care poate fi descărcată din Apple Store sau Google Play. Fiecare țară din lista de mai sus are propriile reguli și metode de voting. Toată informația va fi anunțată la finalul celei de-a doua semifinală. Cei care vor să voteze trebuie să mai știe că de la un singur număr de telefon se pot expedia 20 de SMS-uri. În finala de sâmbătă, interpreți din 26 de țări vor concura pentru primul loc.

