Moare un întreg sector al agriculturii moldovenești - iată ce fac producătorii disperați

CHIȘINĂU, 21 mai – Sputnik. Pe la începutul lunii aprilie a acestui an am mers într-o deplasare de serviciu în nordul țării. Mai exact, am vizitat câteva ferme de vaci care încă, spre surprinderea noastră, dar mai ales a proprietarilor, mai rezistă.

Echipa Sputnik Moldova a ajuns la ferme într-o zi ploioasă și a constatat că fermierii lucrează în condiții greu de imaginat. Glodul imens, pur și simplu, a blocat activitatea tractoarelor, iar fermierii au fost nevoiți să efectueze toate lucrările manual. Ne-am propus să aflăm cum s-a schimbat situația la aproape două luni de la vizita noastră în teritoriu. Am contactat-o pe Ana Pancrat, care deține o fermă în satul Goleni, raionul Edineț, tot ea și președintele Asociației Fermierilor – Producători de Lapte din Republica Moldova. Ana Pancrat ne-a povestit că din aprilie până la aproape sfârșitul lunii mai situația a devenit tot mai complicată. Greutățile din ce în ce mai mari i-a făcut pe fermieri să recurgă din nou la abatorizarea animalelor. Dar, s-o luăm pe rând.

La fermele mai mici din acea regiune a țării, producătorii de lapte cum au lucrat în noroi așa continuă să lucreze și acum. Aceștia sun nevoiți să depună efort fizic maxim, or din cauza glodului sunt impuși ca o parte din lucrări să fie efectuate manual. Nici problema furajelor nu s-a rezolvat. Ba chiar e din ce în ce mai rău, ne povestește Ana Pancrat.

„Nu mai avem cu ce hrăni animalele. Am scos coasa și am început să cosim iarba de pe câmpuri. La așa zile am ajuns, când suntem nevoiți să hrănim vacile cu iarba cosită de pe unde apucăm”, ne-a spus proprietara fermei din Goleni.

Aceasta este îngrijorată însă, pentru că, spunea ea, ar putea avea probleme cu autoritățile publice locale, or ei cosesc nu doar de pe terenurile lor, dar oriunde găsesc iarbă bună de cosit.

Când am vizitat ferma acum câteva luni, Ana Pancrat se bucura că a reușit să semene pe terenurile pe care le deține lucernă, una din cele mai importante culturi furajere pentru animale. Acum însă, din cauza intemperiilor din ultimele zile, toată cultura s-a dus pe apă.

„Terenurile au fost grav afectate de grindină și ploile abundente din ultimele zile. Ne-am adresat la Comisia pentru Situații Excepționale să evalueze pagubele, dar la trei zile de la solicitare nimeni nu a răspuns, nimeni nu a reacționat”, a mai povestit Ana Pancrat.

Tot ea ne-a spus că a scăzut foarte mult și cantitatea de lapte pe care o produc vacile. Prețul unui litru de lapte însă a rămas același. În nici două luni, a fost nevoită să abatorizeze animale din lipsă de hrană și nutrienți necesari pentru meniul zilnic al vacilor.

„Din aprilie de când ați fost în vizită am abatorizat 100 de animale. De la 560 am ajuns la 460. Am redus numărul, am remodelat șeptelul”, a menționat președintele Asociației Fermierilor-Producători de Lapte.

Aceasta a precizat că și alți colegi din acest domeniu au recurs la abatorizare. Numărul de capete s-a redus și se va reduce drastic, dacă fermierii din sectorul zootehnic nu vor fi ajutați să-și revină. Acum, mai au o mică speranță. Ajutorul promis de autorități, câte 7000 de lei per cap de animal.

„Deocamdată suntem la etapa de depunere a dosarelor, care se va încheia pe 4 iunie. După acea dată, urmează o perioadă de 30 de zile pentru controale a celor de la Chișinău. Abia prin iulie-august, acești bani ar putea să ajungă în conturile fermierilor-producători de lapte. Dar ce facem până atunci? Supraviețuim. Mai exact, încercăm să supraviețuim”, a conchis Ana Pancrat.

Într-un studiu realizat recent de Agenția de Investiții este menționat că producătorii de lapte din Republica Moldova se confruntă cu o criză de lungă durată, producția acestora micșorându-se cu 38 la sută în ultimii zece ani.

„În ultimii ani s-a înregistrat o scădere bruscă a producției de lapte, de la 485 de mii de tone în 2017, la 367 de mii de tone în 2019 și o creștere a importurilor cu 22% anual, ajungând la cca. 58 de milioane de dolari în 2019. Același trend negativ, în confirmarea crizei industriei producătoare a laptelui, înregistrează̆ industria zootehnică, efectivul vacilor scăzând de la 154 de mii de capete in 2011 la 81 de mii în 2020, în timp ce doar 6% din laptele utilizat pentru procesare, provine de la întreprinderile agricole”, arată datele studiului realizat de Agenția de Investiții.

În context, a fost elaborat un plan care estimează investițiile necesare pentru crearea unei ferme tip de 400 de vaci. Ulterior investițiile estimate vor fi escaladate la nivel național, pentru a determina necesarul investițional global pe țară.

Potrivit informațiilor furnizate de Agenția de Investiții, acest plan include procurarea vacilor gestante și a furajelor necesare pentru întreținerea acestora. La fel, urmează a fi procurate echipamente și mijloace tehnice, utilaje agricole. Planul prevede și construcția grajdurilor, dar și crearea unui sistem de evidență. Potrivit estimărilor, implementarea unui astfel de plan în țara noastră ar duce la mărirea numărului de vaci de la 4 mii de capete la 63 de mii în cadrul întreprinderilor agricole.

Totodată ar crește și producția de lapte de către aceste întreprinderi până la 317 mii de tone. Astfel, s-ar majora ponderea lor în total de la 6% la 60%. Pentru atingerea acestui scop este necesară o investiție de 12 979 milioane lei.

Conform statisticilor din studiu, 94% din laptele autohton este produs de gospodăriile populației, și doar 6% din laptele utilizat pentru procesare, provine de la întreprinderile agricole. Totodată, doar 5% din efectivul de vaci disponibile, aparțin întreprinderilor agricole, ceea ce ar însemna că Republica Moldova de facto nu are o industrie zootehnică bine conturată, marea majoritate a vacilor fiind în proprietate și de utilitate familială, și nu industrială. Procesatorii, la rândul lor, sunt obligați să colecteze laptele de la gospodăriile individuale cu o calitate și productivitate joasă, dar și costuri excesive în logistica colectării.

