Un președinte de raion si-a atribuit sie însuși premiu de Hramul orașului

CHIȘINĂU, 21 mai - Sputnik. ANI a emis un act de constatare pe numele președintelui raionului Strășeni pe motiv că acesta și-a acordat un premiu în mărime de un salariu cu ocazia Hramului orașului Strășeni. Controlul asupra acestuia a început după ce în spațiul public au apărut informații despre faptul că președintele raionului Strășeni, împreună cu vicepreședinți și majoritatea funcționarilor publici din Aparatul președintelui raionului Strășeni au beneficiat de premii bănești în valoare totală de circa 100 de mii de lei.

Astfel, s-a stabilit că președintele raionului Strășeni a emis în total șase acte administrative prin intermediul cărora a participat la luarea deciziilor în favoarea sa. Pe cinci acte și-a semnat concedii de odihnă, iar într-o altă dispoziție, care a ajuns și în spațiul public, și-a acordat un premiu cu ocazia Hramului orașului, în mărime de un salariu.

Astfel, Autoritatea Națională de Integritate a solicitat o reacție de la președintele raionului, iar acesta fiind reprezentat de un avocat a declarat că: „Acțiunile/faptele reclamate nu cad sub incidența regimului juridic al conflictului de interese, nefiind stabilite careva semne vizibile ale interesului personal, or, în situația descrisă/declarată în semnarea actelor administrative contestate de Autoritate, Președintele raionului s-a ghidat și a executat prevederile imperative ale Codului Muncii și a cadrului legal conex legii, de pe urma/urmează să beneficieze inclusiv personal în calitate de salariat, or Președintele raionului de rând cu ceilalți salariați se bucură/beneficiază de aceleași drepturi, fără careva excepții.”, este menționat în comunicatul de presă ANI.

Inspectorul de integritate a precizat că președintele raionului a încălcat legislația în vigoare prin faptul că nu a declarat în termen, nu a soluționat conflictele de interese reale în care s-a aflat și a semnat mai multe acte în privința sa.

Astfel, dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, președintele raionului Strășeni riscă să fie demis din funcție și să nu mai poată deține o funcție publică timp de trei ani, urmând să fie inclus și în Registrul Interdicțiilor.

Potrivit ANI, președintele raionului Strășeni a contestat actul emis inspectorul de integritate în instanța de contencios administrativ.

