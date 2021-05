Foto: Pușcăriașul evadat ce înspăimântă Moldova e de negăsit

CHIȘINĂU, 27 mai - Sputnik. De mai bine de patru zile, un deținut evadat este căutat de oamenii legii.

Astfel, poliția cere și ajutorul oamenilor care l-ar fi întâlnit să anunțe despre locul aflării acestuia.

Potrivit oamenilor legii, deținutul este Valentin Cebanica Alexandru, în vârstă de 28 de ani, originar din satul Purcari, raionul Ștefan-Vodă. În 2019, acesta a fost condamnat la 12 ani de detenție pentru pentru furt și violare la domiciliu.

Poliția a publicat și două fotografii, ca oamenii să-l poată recunoaște și au oferit detalii despre felul cum arată deținutul evadat. Astfel, acesta are o înălțime de 1,75 - 1,77 m, corpolență slabă, îmbrăcat în blugi de culoare albastră, geacă neagră și adidași albi.

„La gât, pe partea dreaptă, are un tatuaj sub formă de cruce, cicatrice la sprânceana stângă și în regiunea gâtului”, se mai menționează în postarea Poliției.

Astfel, persoane care dețin anumite informații despre deținutul evadat sunt rugate să sune la 112 sau la numerele de telefon: 060525971, 079152827.

Amintim că duminică, 23 mai, în jurul orei 01:10, un deținut în vârstă de 28 de ani a evadat din Penitenciarul nr.4 din Cricova. Acesta riscă să fie condamnat suplimentar pentru „Evadarea din locurile de detenție”. Individul nu este la prima abatere de la lege. Anterior, a mai fost condamnat.

