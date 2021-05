De ce se majorează prețul la carburanți: Explicația expertului

Piața produselor petroliere în Republica Moldova este foarte prost reglementată, ceea ce duce la majorarea prețurilor pentru produsele petroliere, susține economistul Veaceslav Ioniță. Potrivit lui, majorările în acest moment sunt justificate, iar una din explicații ar fi și majorarea impozitelor.

„La fiecare litru de benzină achităm pentru TVA și accize cu 50 de bani mai mult decât s-a achitat anul trecut. Am ajuns pentru prima dată în istoria noastră când impozitul doar pentru TVA și accize constituie mai mult de 50% din prețul benzinei. Dacă mai adăugăm și alte impozite pe care le percepe statul, atunci din cei 20 de lei cu care cumpărăm benzina, cel puțin 12 lei constituie diverse impozite”, a precizat Veceslav Ioniță în studioul Sputnik Moldova.

Expertul spune că cel de-al doilea factor care a determinat majorarea prețului la benzină este condiționat de scumpirea prețului la benzină pe plan internațional. Pentru comparație, în luna decembrie a lui 2020, pentru un litru de petrol se achita 5,4 lei, acum se achită peste șapte lei. Cel de-al treilea factor, cel mai neplăcut din toate, este că la noi companiile petroliere își pot permite luxul de a stabili un adaos comercial mai mare decât ar trebui să fie acesta în mod normal.

„În ultimii ani, adaosul mediu comercial la un litru de benzină era între 02.50 – 02.60 de lei. În 2019 acest adaos constituia 3 lei, iar în 2020 a crescut până la 03.20 de lei. Companiile petroliere, în plină pandemie au considerat că este necesar să stabilească un adaos comercial la benzină cu aproape un leu mai mare decât a fost în 2017”, a mai spus expertul.

Potrivit lui Ioniță, plafonarea prețului la produsele petroliere de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ar duce la o economie de aproximativ 50 de bani per litru de benzină. Acesta mai spune că mecanismul cu privire la plafonarea prețurilor la carburanți, în Republica Moldova, nu este unul eficient.

„Perfect ar fi să fie Consiliul Concurenței. Să existe concurență pe piață. Consider că plafonarea prețurilor este un mecanism extrem de prost, dar din păcate este unicul care funcționează în țara noastră”, a mai spus Ioniță.

Acesta a mai adăugat că problema cea mai mare este atunci când prețul la petrol scade și nu atunci când crește.

„Anul trecut, în luna aprilie, am avut cel mai mic preț al petrolului din ultimii 25 de ani – 18 dolari per baril. Prețurile de import, la fel au scăzut. Noi, cei din Republica Moldova, nu am beneficiat de un preț corect pe fonul acestor ieftiniri. Dacă cei care procură benzină au avut un preț cât de cât corect, atunci cei care procură motorină au fost nevoiți să plătească cu mult mai mult. Să nu uităm că motorina este utilizată în proporție de aproximativ 70%”, a specificat expertul economic.

De precizat, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a prezentat proiectul noii Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere.

Astfel, proiectul Metodologiei reglementează:

modul de calculare de către agenții economici a prețurilor maxime de comercializare cu ridicata și amănuntul a produselor petroliere - benzină, motorină și gaz lichefiat

modalitatea de calculare și aprobare de către ANRE a marjelor la comercializarea produselor petroliere care urmează a fi utilizate de către agenții economici în cadrul procesului de stabilire a prețurilor pentru fiecare partidă importată/procurată

modul în care agenții economici urmează să stabilească de sine stătător prețurile de comercializare a produselor petroliere sub limita maximală calculată;

modul în care agenții economici care practică activitatea de import și comercializare cu ridicata și activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere urmează să ducă evidența cheltuielilor ce țin de fiecare din aceste activități.

ANRE va reveni pe parcurs cu informații suplimentare despre evoluțiile procesului de elaborare și forma finală a Metodologiei care urmează să fie aprobată în termenul stabilit.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova