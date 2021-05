„Ultimul clopoțel”, dar nu pentru toți: Cum este organizat

CHIȘINĂU, 31 mai - Sputnik. Ultimul clopoțel a răsunat astăzi, dar nu în toate instituțiile de învățământ din țară. Careurile dedicate ultimei zile de școală în acesta an au fost organizate în baza deciziilor Comisiilor teritoriale extraordinare de sănătate publică, în funcție de gradul de alertă stabilit pentru fiecare localitate și a indicatorilor incidenței Covid-19.

Astfel, condițiile și formatul de desfășurarea a activităților sunt diferite în fiecare instituție de învățământ în funcție de numărul de elevi și spațiul disponibil pentru astfel de activități și cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a răspândirii virusului Covid-19. Totodată, alte activități festive destinate elevilor pe parcursul zilei de 31 mai curent nu sunt admise în incinta instituțiilor de învățământ.

Așadar, în unele instituții, careurile au fost organizate cu prezența fizică a elevilor. La fel au putut participa şi părinți, dar într-un număr limitate și cu respectarea normelor sanitar-epidemiologice. În alte școli, la careul dedicat „Ultimului Clopoțel” au participat doar elevii, iar în alte instituțiic - doar clasele absolvente.

Cu ocazia ultimei zile de școală, președintele Republicii Moldova le-a urat tuturor copiiilor vacanță plină de descoperiri frumoase, iar celor care se pregătesc pentru examene - succese.

„Dragi elevi, profesori, părinți, felicitări cu ocazia încheierii unui an greu. Pandemia ne-a pus la încercare, ne-a cerut soluții și creativitate, ne-a subțiat resursele, inclusiv cele emoționale. Dar am rezistat. Am învățat din greutăți, ne-am adaptat condițiilor schimbătoare și am dus munca și efortul nostru până la capăt. Fiți mândri de munca voastră. Vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru eforturile și răbdarea cu care am trecut împreună în acest an. Să luăm din anul de studii care s-a încheiat tot ce ne-a ajutat să fim mai buni: răbdarea, înțelegerea, curajul de a învăța lucruri noi, determinarea de a lucra împreună, responsabilitatea pentru propria stare de bine și pentru starea de bine a celor din jur. Și, îmbogățiți cu toate acestea, să fim siguri că vom avea un viitor mai bun”, scrie Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

De precizat, în 2020, careurile dedicate „Ultimului clopoțel” au fost anulate din cauza pandemiei COVID-19. La fel, au fost anulate examenele de absolvire pentru treapta gimnazială, precum şi sesiunea de Bacalaureat. Diplomele de absolvire au fost eliberate în baza mediilor anuale pe perioada studiilor de liceu. De mâine, elevii intră în vacanța mare, care durează trei luni de vară. Aceștia se întorc în sălile de clasă la 1 septembrie.

