Din culise: Forumul Economic Internațional, văzut prin ochii jurnaliștilor Sputnik Moldova

CHIȘINĂU, 9 iun - Sputnik La începutul lunii iunie, la Sankt Petersburg a avut loc Forumul Economic Internațional. La eveniment a participat o delegație din 18 reprezentanți ai Republicii Moldova, printre care și două jurnaliste de la Sputnik Moldova.

Angajata agenției noastre Ana Iurii a oferit un interviu pentru Radio Sputnik Moldova și și-a împărtășit impresiile de la Forum.

"Emoțiile de aici sunt de nedescris pentru că organizarea acestui eveniment a fost mult peste așteptări. A fost un eveniment de mare anvergură la care au participat oameni de afaceri. Au participat peste 13 mii de oameni din 140 de țări ale lumii. S-au susținut peste 340 de sesiuni în cele patru zile ale Forumului, adică zeci de sesiuni susținute concomitent pe diferite teme, iar fiecare a avut ocazia să participe la sesiunea care îl interesează", a menționat Ana Iurii.

Jurnalista a spus că din delegația țării noastre au făcut parte oficiali, reprezentanți ai presei și ai mediului de afaceri.

"Noi, cei din Republica Moldova, mai ales jurnaliștii am fost interesați mai mult de social media. Am avut ocazia să interacționăm cu nume sonore cum ar fi purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe Maia Zaharova, redactorul șef al AIP Rossiya Segodnya și RT Margarita Simonian, dar și reprezentanți ai marilor holdinguri media din Federația Rusă", a declarat corespondentul agenției noastre.

La Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg au fost organizate și dezbateri dedicate în mod tradițional problemelor economiilor globale și rusești, agendei sociale și tehnologice.

"Am mai putut participa și la Forumul perspectivelor Uniunii Eurasiatice unde Republica Moldova are statut de observator. A fost interesant pentru că în timpul evenimentului s-au trasat noile priorități ale acestei structuri. În continuare nu se va pune accent doar pe aspectul economic, pe facilitățile vamale și fiscale ale țărilor membre, dar și pe chestiuni sociale cum este învățământ, turism și altele. Vor să elaboreze noi programe pentru dezvoltarea în această direcție", a mai spus jurnalista Sputnik Moldova.

Ana Iurii a povestit că măsurile de siguranță împotriva pandemiei de coronavirus au fost riguroase, iar purtatul măștii de protecție și păstrarea distanței sociale au fost obligatorii.

"Forumul a fost organizat în condiții de maximă securitate. Chiar dacă am fost testați la COVID-19 înainte de a intra în Federația Rusă, după ce am ajuns aici am fost testați suplimentar pentru ca toți participanții să se simtă în siguranță. A fost un control foarte strict. S-a făcut totul ca oamenii să nu se îmbolnăvească", a declarat Ana Iurii.

Amintim că în perioada 2-5 iunie la Sankt-Petersburg a avut loc principalul eveniment economic din Rusia de la începutul pandemiei COVID-19 - Forumul Economic Internațional.

Anul acesta, una dintre sesiuni a fost dedicată riscurilor pe care le prezintă sancțiunile pentru sistemul financiar global și pentru afaceri.

La Forumul Economic Internațional a fost prezent și președintele rus Vladimir Putin.

