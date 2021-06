Când va fi dată în folosință strada Ion Creangă: Primarul Ceban, exclusiv pentru Sputnik

CHIȘINĂU, 11 iun - Sputnik. Primarul Capitalei Ion Ceban este invitatul de astăzi al platformei de dialog de la Centrul de presă Sputnik Moldova. Edilul-șef a vorbit despre reparația străzii Ion Creangă din Chișinău și a precizat când ar putea fi dată în exploatare această arteră importantă.

„În conformitate cu contractul, trebuie să fie dat în exploatare în luna martie 2022. Așa consideră cei care planifică lucrări de astfel de anvergură. Lucrările de genul acesta se efectuează conform standardelor. Unii lucrează cu rețelele, alții lucrează cu asfaltul.

Noi facem tot posibilul pentru ca strada să fie gata până la Ziua Orașului, sper că condițiile climaterice nu ne vor da planurile peste cap. Dacă nu încheiem până în octombrie, vom merge conform planului până în luna martie 2022”, a precizat edilul-șef.

Ceban a explicat de ce în cazul unor lucrări s-au înregistrat întârzieri.

„Am avut o problemă pe partea de rețele în zona dintre Coca și rondul de la Calea Ieșilor. Când am început a săpa am descoperit un strat de piatră, iar sub el - de nămol. Nu am riscat să-l distrugem. A trebuit să strămutăm rețelele pe zona adiacentă Parcului Dendrariu. Pe hârtie e una, iar când mergi în teren descoperi cu totul altceva”, a precizat funcționarul.

El a mai spus că în această vară ar urma să fie lansată licitația pentru desfășurarea lucrărilor de reparație a străzilor 31 August, Tighina și Alexandru cel Bun.

