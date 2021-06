Cod galben de ploi puternice, grindină și vijelie! Când intră în vigoare avertizarea meteo

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi intră în vigoare la ora 13:00 un cod galben de instabilitate atmosferică. Acesta se va menține până la ora 21:00, timp în care se așteaptă ploi puternice însoțite de descărcări electrice și grindină. Se așteaptă și vijelie (de până la 15-20 m/s).

Termometrele vor indica +20..+23° С în raioanele de nord, +21..+24° C, în raioanele centrale, +22..+25° C în raioanele de sud, iar în Capitală se așteaptă +21..+23° C.

Pentru 17 iunie meteorologii prognozează vreme instabilă. Totodată, în următoarele 24 de ore în râul Prut, pe sectorul satului Criva și orașului Costeşti va crește nivelul apei cu 50-150 cm. Meteorologii anunță că izolat este posibil ca apa să iasă din luncă în raioanele Briceni și Edineț, iar pe celelalte sectoare ale râului Prut și râului Nistru, dar și pe râurile mici, regimul hidrologic nu se va modifica esențial.

