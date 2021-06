Scandalul din jurul sculpturii Veronicăi Micle: Ce spune artistul care a creat lucrarea

CHIȘINĂU, 24 iun - Sputnik. Veaceslav Jiglițchi este nedumerit de reacția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării la instalarea sculpturii Veronica Micle în Scuarul Mihai Eminescu.

Instituția a precizat că aceasta a fost edificată fără hotărârea Guvernului și avizul unei comisii de profil. Așa că nu dispune de statut de monument de for public și nu va beneficia de protecția statului.

„Dacă am începe acum să verificăm toate sculpturile urbane, am constata că nicio lucrare nu ar avea avizul ministerului. Pentru că acea comisie ministerială are statut de recomandare. Ea recomandă guvernului să ia sau să nu ia un monument sub protecția statului”, a declarat sculptorul în emisie la Radio Sputnik Moldova.

Artistul este nedumerit de valul de critici care a urmat după instalarea sculpturii și de dorința unora de a demonta lucrarea.

„Lucrarea noastră este o sculptură urbană, retrasă, sub copaci, pe fundalul Sălii cu Orgă, care e în stilul acelor vremuri în care au trăit și s-au iubit Veronica Micle și Mihai Eminescu. Să-i despărțim iarăși? Nu știu... Dar e bine că există această polemică. E bine că nu sunt oameni indiferenți. Este un mare plus. Legat de faptul dacă ar trebui să o demontăm sau să o lăsăm - e ușor să distrugi, dar încercați să creați ceva”, a mai spus Jiglițchi.

Sculptorul consideră că deși există deosebiri de stiluri între monumentul lui Mihai Eminescu și sculptura Veronicăi Micle, nu există o discordanță deranjantă.

„Mai ales că ea (sculptura Veronicăi Micle) este foarte modestă, stă la umbra copacilor. Nu a umbrit monumentul lui Mihai Eminescu. Totuși, în acele vremuri ea se afla în umbra acelui poet, pentru că ea era la fel ca soțiile noastre, ca muzele noastre care ne inspiră, iar nouă ne cresc aripi datorită acestor femei.

În plus, artistul consideră că lucrarea nu a avut nevoie de avizul comisiei de profil, pentru că nu poate fi numită monument.

„Este o sculptură urbană. Te poți așeza lângă ea, te poți fotografia. Monumentele sunt cele de pe postamente, cu plăci cu inscripții și au o cu totul altă menire”, a spus Jiglițchi.

Anterior, primarul Ion Ceban s-a arătat indignat de reacția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind sculptura Veronicăi Micle.

Într-un live de-al său el a menționat că sculptura a fost instalată ca element urban ca și băncile, ghiveciurile cu flori, dar și alte obiecte din scuar, menite să înfrumusețeze zona și să creeze o atmosferă plăcută pentru cetățeni.

„Cătați-vă de treabă vă rog și vă rugăm foarte mult să contribuiți măcar cu ceva la educație, la cercetare, la cultură și să faceți acest lucru bine”, a spus Ion Ceban.

