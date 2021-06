Cum și-au luat rămas bun în acest an absolvenții de la licee și universități

Sfârșitul lunii iunie este perioada balurilor de absolvire, cel puțin așa era până la pandemie. Dat fiind faptul că noul coronavirus a schimbat planurile tutor, iată că și în acest an, deși sunt permise ceremoniile, absolvenții nu s-au cam avântat să le organizeze.

CHIȘINĂU, 26 iun - Sputnik. Tradițional, ultimele două săptămâni ale lunii iunie sunt dedicate balurilor de absolvire. Anul trecut, aceste evenimente memorabile nu au avut loc pe motivul restricțiilor impuse de către autorități în vederea opririi răspândirii noului virus. Chiar dacă în acest an, ceremoniile sunt permise, absolvenții nu s-au grăbit să organizeze evenimente fastuase, așa cum se făceau pe timpuri.

Majoritatea au optat pentru un eveniment modest, în cercul câtorva colegi sau rude, alții însă au renunțat la orice sărbătoare.

De regulă, imediat cum se terminau examenele de bacalaureat sau studenții își susțineau tezele de licență, începeau balurile de absolvire. Fetele, încă din primăvară, își căutau cea mai frumoasă rochie, iar băieții își pregăteau costumul la patru ace. Localurile se alegeau aproape cu jumătate de an înainte sau chiar cu un an mai devreme în unele cazuri. În acest an, cei care și au decis să sărbătorească balul de absolvire au făcut toate pregătirile în ajun, din motiv că nu știau dacă vor mai fi restricții sau nu.

Totuși, cei care au vrut să marcheze absolvirea liceului sau a facultății au făcut-o într-un cerc restrâns. Proprietara unui local din Capitală, Nadejda Herța, a declarat pentru Sputnik Moldova că în acest an balurile de absolvire au fost diferite de cele din anii de până la pandemia de COVID-19.

Motivul e și restricția impusă de autorități privind numărul de persoane permise într-un local. Herța spune că, deși în prezent localul său îi permite deservirea a peste o sută de persoane, absolvenții nu au comasat clasele sau grupele, ci au sărbătorit doar în cercul lor de colegi, fără clasele sau grupele paralele, așa cum se făcea înainte.

„Chiar dacă ni s-a permis la capacitatea de 50%, adică 120 de persoane, cu tot cu părinți au fost în jur de 60. Evenimentele au început la ora 21:00 și către ora 03:00, când deja răsăreau zorii, s-au finalizat sărbătorile”, a precizat Nadejda Herța.

Proprietara localului a precizat că deși absolvenții au sărbătorit într-un cerc restrâns, acest lucru nu i-a împiedicat să se distreze așa cum se cuvine și să-și creeze amintiri memorabile de la acest eveniment atât de important din viața fiecărui absolvent.

„După data de 19, atunci când a avut loc ultimul examen de bacalaureat, chiar începând cu data de 19, marea majoritate a liceelor din Capitală și-au permis să sărbătorească, chiar dacă nu până dimineață. Au avut ceva reduceri din partea restaurantului, ținând cont că ei sunt viitorii noștri clienți. Fetele au fost îmbrăcate în rochițe frumoase, mâncarea s-a pregătit suficientă pentru a petrece o seară frumoasă. (...) Ieri chiar am avut ultimul bal. Noi am avut posibilitatea să deservim timp de o săptămână șapte astfel de serate”, a menționat proprietara localului.

Alți absolvenți au decis să renunțe la această sărbătoare din diverse motive.

„Nu facem propriu-zis bal de absolvire. Noi nu sărbătorim finalizarea studiilor, pentru noi acesta au fost un prilej important în a ne cunoaște pe noi înșine și unii pe alții. În comparație cu alte grupe, noi am sărbătorit toți anii de studii, mereu împreună, cu ieșiri în afara orelor de studii. Poate din această cauză nu am văzut necesitatea de a ne concentra toate eforturile pentru a organiza un bal de absolvire”, a menționat absolventa facultății de Drept, USM, grupa francofonă, Anastasia Toma.

„Nu facem bal de absolvire. Mulți colegi nu sunt în țară sau urmează să plece care în vacanță, alții se duc să-și vadă părinții. Totodată, balul de absolvire necesită multe cheltuieli pe care nu orice student și le poate permite. Din aceste motive, pe data de 5 sau 6 iulie va fi partea solemnă în care se vor înmâna diplomele de licență. Tot în această zi, noi, colegii am decis să facem o sesiune foto pentru a imortaliza acest moment, după care vom merge într-un local și vom sărbători modest acest sfârșit și un nou început”, a declarat absolventul Universității de Stat din Moldova Mihail Prepeliță.

Unii absolvenți au declarat pentru Sputnik Moldova că nu s-au grăbit să organizeze un bal de absolvire pe motiv că nu erau siguri dacă vor fi sau nu interdicții în ceea ce privește evenimentele festive.

„Din cauza valului pandemic, din start ne gândeam că vor fi restricții o perioada îndelungată. Anul acesta am fost mai dezorganizați din mai multe motive. Noi ne-am dorit bal de absolvire, ba chiar, visam cum vom sărbători, însă, de regulă balul de absolvire se sărbătorește cu părintii, profesorii, ceea ce presupune un număr mare de persoane. Deci, noi fiind 33 de elevi, celelalte trei clase paralele între 30 de elevi, un număr mare de profesori și părinți, adică era să depășim numărul permis în localuri”, a precizat absolventa Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Chișinău, Nicoleta Negrescu.

Absolventa a mai spus că visa nespus de mult la un eveniment memorabil și că îi pare rău că acest lucru nu s-a întâmplat, dar speră că va aveau un bal după absolvirea facultății.

„E un eveniment foarte important din viața fiecărui, deoarece o singură dată îți iei rămas bun de la anii de liceu. Oricum, anii de liceu nu se uita. Îmi va fi dor de colegi, profesori, nu contează dacă ați sărbătorit balul de absolvire sau nu, contează relațiile pe care le menții cu profesorii și cu colegii pe parcursul vieții. În trei ani de studii ne-am făcut prieteni, ne-am unit, ne-am întărit pentru viață, profesorii ne-au dat aripi sa ne dorim o profesie, sa mergem înainte, indiferent de obstacole”, a mai spus Nicoleta Negrescu.

O altă absolventă din țară, la fel, susține că pandemia a fost cea care le-a dat planurile peste cap.

„Probabil, din cauza faptului că a existat o perioadă confuză în care au fost foarte multe restricții, nu am avut prea multe variante de a investi într-un eveniment așa cum ar fi balul de absolvire. Era nevoie din timp de planificare, iar așa cum pandemia ne-a marcat pe toți, într-un final am renunțat să îl mai organizăm. Urmează să sărbătorim foarte lejer, să investim în amintiri atunci când vom obține diploma de bacalaureat”, a mărturisit absolventa Liceului Teoretic „Alexei Mateevici„ din Șoldănești, Mădălina Stețco.

„Bal de absolvire în formatul cunoscut de toți, cu rochii și costume de gală, cu invitați și restaurant închiriat, nu facem. Am decis cu grupa însă să închiriem o casa și sa petrecem ultimele clipe de studenție asa cum știm noi mai bine. Desigur că un bal de absolvire l-am fi dorit fiecare, însă pandemia și-a lăsat amprenta, ne-a schimbat modul de gândire și avem o oarecare reținere la organizarea unor evenimente mai mari. Oarecum, putem confirma că anii de studenție nu se uita niciodată, cu sau fără renumitul bal de absolvire”, a menționat absolventa facultății de drept, USM, Alina Frunză.

