Producătorii autohtoni, afectați de lipsa piețelor de desfacere: Cum se descurcă

CHIȘINĂU, 1 iul - Sputnik. Directoarea Asociației patronale a producătorilor de lapte, Carolina Linte, a declarat pentru Sputnik Moldova că legea cu privire la comerțul intern le-ar fi oferit producătorilor autohtoni posibilitatea să-și pună pe rafturile magazinelor 50 la sută din marfă și ar fi adus schimbări și pentru producătorii mici, care la fel s-ar fi regăsit în punctele comerciale.

Carolina Linte susține totuși că, odată cu învestirea noului guvern, producătorii autohtoni vor începe din nou negocierile și vor duce la bun sfârșit această lege.

„Nouă ne este foarte greu astăzi să aveam o profitabilitate și să dezvoltăm industria produselor lactate așa cum ne dorim noi, fiindcă în primul rând trebuie să ai o piață de desfacere. Piața de desfacere pentru produsele din lapte și carne este doar piața internă. (...) Rămâne încă să fie autorizate întreprinderile pentru export. (...) Pentru a accesa piața internă, în special contractele cu rețelele sau negocierile cu vânzătorii pentru producători, trebuie să treci printr-un proces discriminatoriu. (...) Producătorul este axat pe producere și de aceea ne-am dorit foarte mult ca să avem niște politici de promovare a pieței interne, de substituire a produselor de import”, a precizat directoarea Asociației patronale a producătorilor de lapte, Carolina Linte.

Ea susține că producătorii de lactate din țară nu pot să-și folosească toată capacitatea de producere, de aici și faptul că prețurile la produsele lactate autohtone sunt mai mari decât cele de import.

„Deseori se pune întrebarea de ce produsele de import sunt mai ieftine decât produsele autohtone. Fiindcă, în primul rând, produsele de import beneficiază de măsuri fiscale, trebuie să vorbim și despre faptul că TVA-ul în țările vecine la produsele lactate și produsele din carne este mult mai mic. (...) O să mă refer și la costuri - cu cât întreprinderea produce mai mult, cu atât costurile sunt mai mici. De aceea, noi suntem puși în niște condiții foarte dure. Supraviețuim doar pentru că unii consumatori dau preferință produselor lactate care au un termen de valabilitate foarte mic”, a menționat Carolina Linte.

Linte a precizat că în prezent se lucrează la obținerea acreditărilor pentru export și că în curând câțiva producători autohtoni de lactate ar putea să-și ducă marfa și peste hotarele țării.

„Cred că primele în direcția dată vor fi produsele compuse, asta este înghețata, laptele praf, laptele concentrat. Doar că mai există a doua etapă în care întreprinderea trebuie să fie autorizată. (...) Deja depinde de operator, dacă el are contracte, are posibilitatea să exporte, are relații comerciale cu cei care achiziționează produsele din alte țări, atunci procesul va fi mult mai rapid. Eu îmi doresc foarte mult ca, până la finele anului, cel puțin una-doua întreprinderi să facă acest lucru și să avem posibilitatea ca primul camion să fie exportat”, susține directoarea Asociației patronale a producătorilor de lapte Carolina Linte.

Cu problema lipsei pieței de desfacere se confruntă și producătorii de fructe și legume, pentru că o bună parte din marfa de pe rafturile magazinelor este de import, iar produselor noastre le este greu să ajungă în magazine. Președintele Asociației „Moldova Fruct”, Vitalie Gorincioi, susține că producătorii noștri lucrează la acest aspect și încearcă să le ofere consumatorilor produse de calitate și ambalate corect, care să corespundă standardelor, dar acest drum este lung și dificil. Unii totuși găsesc investiții și încearcă să pună pe rafturi marfă bună, ca să facă concurență celei importate.

„Trebuie să creștem producție de calitate, inofensivă, cu certificate de proveniență și cu certificate de calitate, și producția trebuie să fie ambalată în așa fel încât consumatorii să o poată procura, fiind siguri că în acel pachet este producția pe care el o așteaptă. Este destul de greu să faci asta, pentru că este foarte costisitor, este nevoie de investiții și noi deja am început acest lucru. Dacă e să vorbim de struguri, e mai mare tristețea când vezi o ladă din care s-au luat trei, patru struguri și restul, toată lada, este alterat. (...) Ar trebui să fie câte un strugure pus în ambalaj. Ai vrut doi struguri - ai luat și restul a rămas integru”, spune președintele Asociației „Moldova Fruct” Vitalie Gorincioi.

